'Pelikancı' Hilal Kaplan'dan 'pudracı' çıkışı: Referanslar kimler, bağlantılar sorgulanmalı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, lüks araçta uyuşturucu kullanırken görüntülenen ve lüks yaşamıyla dikkat çeken AKP Genel Merkezi büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin olarak, "Kürşat Ayvatoğlu'nun referanslarının kimler olduğu, bağlantılarının kimlere kadar uzandığı kesinlikle sorgulanması gereken bir mesele" değerlendirmesini yaptı.

Kaplan yazısında, "Ayvatoğlu partiden atıldı ve iş akdine son verildi. Ayrıca AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın özel kâlemi hatta yakın çalışma arkadaşı bile olmadığı ortaya çıktı. Ancak ne kadar alt kademede görevli olursa olsun, bu ismin nasıl olup da genel merkezde görevlendirildiği, referanslarının kimler olduğu, bağlantılarının kimlere kadar uzandığı kesinlikle sorgulanması gereken bir meseledir" ifadelerini kullandı.

Kaplan "Gözaltındayken 'pudra şekeri' olduğunu iddia ettiği maddenin kokain olduğunu arkadaşları teyit etti. Dahası temin eden kişinin de Ayvatoğlu olduğunu belirttiler ve ardından tutuklandı. Öyleyse 'Ayvatoğlu bu maddeyi nerden temin ediyordu; ayrıca 'torbacı' olarak da para kazanıyor muydu?' gibi sorular da cevaplanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ayvatoğlu "kokain değil, pudra şekeri" ifadesinin ardından serbest bırakılmış, araçta uyarıcı madde kullanırken yanında bulunan iki kişinin verdiği ifade sonrası dün yeniden gözaltına alınmıştı. Kaplan'ın yazısında 'tutuklandı' demesi de dikkat çekti.