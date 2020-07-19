Pelikancı hesaplara kısıtlama getirildi

Twitter, Pelikancılara ait olan Bosphorus Global, Doğrusu Ne ve Günün Yalanları isimli Twitter adreslerine kısıtlama getirdi.

Haber Merkezi

Twitter, Pelikancılar grubunun merkezi olan ve Pelikan Yalısı olarak bilinen Bosphorus Global'in (Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi) resmi sosyal medya hesabı @BosphorusGlobal'e kısıtlama getirdi.

Söz konusu sayfaya girildiğinde, "Dikkat: Bu hesap geçici olarak kısıtlandı. Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun. Yine de görüntülemek istiyor musun?" notuyla karşılaşılıyor.
Yine Pelikan grubunun hazırlamış olduğu; @gununyalanlari ile @DogrusuNeTRT hesaplarında da olağan dışı etkinlik tespiti gerekçesiyle Twitter tarafından kısıtlama getirildi.

Öte yandan, Twitter'ın son dönemde özellikle trol ağları içeren hesaplara erişim engeli getirdiğine dikkat çekiliyor.

İşte kısıtlama getirilen o hesaplar: