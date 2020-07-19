Pelikancı hesaplara kısıtlama getirildi

Twitter, Pelikancılar grubunun merkezi olan ve Pelikan Yalısı olarak bilinen Bosphorus Global'in (Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi) resmi sosyal medya hesabı @BosphorusGlobal'e kısıtlama getirdi.

Söz konusu sayfaya girildiğinde, "Dikkat: Bu hesap geçici olarak kısıtlandı. Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun. Yine de görüntülemek istiyor musun?" notuyla karşılaşılıyor.

Yine Pelikan grubunun hazırlamış olduğu; @gununyalanlari ile @DogrusuNeTRT hesaplarında da olağan dışı etkinlik tespiti gerekçesiyle Twitter tarafından kısıtlama getirildi.

Öte yandan, Twitter'ın son dönemde özellikle trol ağları içeren hesaplara erişim engeli getirdiğine dikkat çekiliyor.

İşte kısıtlama getirilen o hesaplar: