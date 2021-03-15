Pekin ve çevresinde kum fırtınası alarmı

Çin, başkent Pekin başta olmak üzere, İç Moğolistan bölgesinden ve ülkenin kuzeybatısından gelen kum fırtınasının etkisi altına girdi.

Çin Meteoroloji Müdürlüğü, kum fırtınasına ilişkin Pekin çevresindeki Gansu, Şanzi, Hebei eyaletleri için bu sabah bir sarı alarm yayınladı.

Pekin'de yurttaşlar, fırtınadan korunmak için büyük gözlük, maske ve saç filesi taktı.

Kent yönetimi, kum fırtınası nedeniyle okullara dışarıda yapılan spor aktivitelerini ve etkinlikleri iptal etme çağrısı yaparken, solunum rahatsızlığı olanlara evde kalma çağrısı yaptı.

Çin'in başkenti Pekin ve çevresinde, Mart ve Nisan aylarında Gobi Çölü'ne yakın olmasından kaynaklı düzenli olarak kum fırtınası görülüyor

Pekin ve çevresinde son haftalarda yoğun hava kirliliği görüldüğüne dikkat çekiliyor.