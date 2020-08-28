Pekin, ABD'nin WeChat yasağını kabul etmesi durumunda Çinli tüketicilerin Apple'ı boykot edebileceği konusunda uyardı

Pek çok tüketicinin Apple'ı terk etmeye hazır olduğunu gösteren anket verilerine işaret eden Pekin, Washington'un popüler sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması WeChat'i yasaklaması halinde Çin vatandaşlarının yakında iPhone'larını tamamen terk edebileceklerini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zao Lician, Perşembe günü ABD yönetimininin WeChat'i “korsanlıkla” suçladığı en son basın toplantısından bir video paylaşarak "WeChat yasaklanırsa, Çinlilerin iPhone ve Apple ürünlerini ellerinde tutmak için hiçbir neden kalmayacaktır." dedi.

If WeChat is banned, then there will be no reason why Chinese shall keep iPhone and apple products. pic.twitter.com/qkKuMNQ87f — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) August 27, 2020

Zao, Çin sosyal medya platformu Weibo tarafından yapılan ve WeChat'in ABD kara listesine girmesi durumunda kullanıcıların yaklaşık yüzde 95'inin iPhone'larını terk edeceğini gösteren bir ankete atıfta bulundu. WeChat'in çoğu Çin'de bulunan 1,2 milyardan fazla aktif kullanıcısı var.

Bu ayın başlarında, ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki aydan itibaren WeChat ile ilgili tüm ABD işlemlerini engelleyecek bir idari emir imzaladı. Yasak, potansiyel olarak Apple ve diğer ABD firmalarının mesajlaşma uygulamasını uygulama mağazalarından kaldırmasını gerektirebilir.

Basın brifingi sırasında Zao, WeChat yasağının ideolojik olarak yönlendirilen bir "ekonomik zorbalık" şekli olduğunu iddia ederek Washington’un ABD dışındaki şirketleri "ulusal güvenlik" kisvesi altında kapatma girişimlerini kınadı.

WeChat konusundaki gerginlik, Washington ile Pekin arasındaki artan siyasi ve ekonomik gerilimlerin ortasında geliyor. Trump yönetimi, şirketleri Çin hükümeti ile işbirliği yapmakla suçlayarak başta Huawei olmak üzere düzinelerce Çinli firmayı hedef aldı.