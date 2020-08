Pekin, ABD'nin WeChat yasağını kabul etmesi durumunda Çinli tüketicilerin Apple'ı boykot edebileceği konusunda uyardı

Pek çok tüketicinin Apple'ı terk etmeye hazır olduğunu gösteren anket verilerine işaret eden Pekin, Washington'un popüler sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması WeChat'i yasaklaması halinde Çin vatandaşlarının yakında iPhone'larını tamamen terk edebileceklerini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zao Lician, Perşembe günü ABD yönetimininin WeChat'i “korsanlıkla” suçladığı en son basın toplantısından bir video paylaşarak "WeChat yasaklanırsa, Çinlilerin iPhone ve Apple ürünlerini ellerinde tutmak için hiçbir neden kalmayacaktır." dedi.

If WeChat is banned, then there will be no reason why Chinese shall keep iPhone and apple products. pic.twitter.com/qkKuMNQ87f