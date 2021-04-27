Pekcan, dezenfektanı 2.5 katına bakanlığa satmış

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait olan Nanoksia Biyoteknoloji Şirketi'nin Ticaret Bakanlığı'nın yanı sıra Türk Hava Yolları'nın (THY) yüzde 50 ortak olduğu Turkish Ground Service (TGS) Yer Hizmetleri Anonim Şirketi'ne 217 bin TL'lik dezenfektan sattığı ortaya çıktı. TGS, dezenfektanın litresi için 14.35 TL ödedi.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Pekcan'ın şirketi dezenfektanın litresini Ticaret Bakanlığı'na 35 TL'ye pazarlamıştı. Bu, devletin ortak olduğu özel kuruluşa verdikleri fiyatın 2.5 katına tekabül ediyor Bu arada bir litrelik dezenfektanın, ambalajı dahil 3 TL'ye mal edildiği belirtiliyor.

OdaTV'nin yayınladığı faturaya göre, Nanoksia dezenfektanın litresini Ticaret Bakanlığı'na 35 TL'den satmıştı. Skandalın ardından bakanlıktan yapılan açıklamada, satış için “Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun biçimde gerçekleştirilmiştir” denilmişti. Nanoksia'nın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan 1.4 milyon lira teşvik aldığı da ortaya çıkmıştı.