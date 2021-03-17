Pedofiliyi savunan 'profesör' Bedri Gencer hakkında takipsizlik kararı

2020'de gerçekleşen Elazığ Depremi'nin ardından pedofiliye karşı yasaları hedef alan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğretim üyesi Bedri Gencer, hakkındaki yargı sürecinin kendi lehinde sonuçlandığını açıkladı.

Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer 41 yurttaşın yaşamını yitirdiği Elazığ Depremi'nin ardından "Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" demişti.

Gencer'in depremin ardından yaptığı paylaşım

Tanıdık savunma

Bedri Gencer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu, ancak mahkemenin hakkında takipsizlik kararı verdiğini söyledi.

Gencer kendisine karşı bir "terör şebekesi" ve "fitne şebekesi"nin çalıştığını iddia ederek "bu fitne şebekesinin estirdiği medya terörünün önlenmesi, devletimizin işidir" dedi.

Gencer kendisinin "sadece 'ergenlik yaşını' 'Allah'ın helal kıldığı yaş' olarak ifade etiği için" hedef alındığını savundu.

Öğrenciler 'terör örgütü'ymüş(!)

Bedri Gencer kendisinin üniversiteden atılmasını talep eden öğrenciler için "kirli bir algı operasyon yürüten terör örgütleri" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz yıl olayın kamuoyunda tepki görmesinin ardından YTÜ yaptığı açıklamada Gencer'in davranışlarını "hadini aşan ve kabul edilmesi mümkün olmayan" olarak tanımlamış ve hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Üniversitemizde görevli bir öğretim üyesinin sosyal medyada yer alan, haddini aşan ve kabul edilmesi mümkün olmayan paylaşımına ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Saygılarımızla,

Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetimi pic.twitter.com/IP8RuTz0es — Yıldız Teknik Üniversitesi (@YildizEdu) January 28, 2020

Üniversite öğrencileriyse Gencer'in YTÜ'yle ilişiğinin kesilmesi için imza kampanyası başlatmıştı.

Pedofili profesörünün avukatı: Terör örgütleri müvekkilimi hedef alıyor

Gencer'in avukatı Rıdvan Kılıç'sa müvekkilinin "yargı ve üniversite" kararlarıyla aklandığını savunarak kendisinin "Terör örgütleri" tarafından hedef gösterildiğini savundu.

2-) terör örgütleri sahte öğrenci hesapları üzerinden müvekkilime karşı bu provokasyonlarını sürdürmektedirler. Ferden hukukî süreci işletirken devletimizin de ülkenin huzur ve güvenliği için gereken tedbirleri alacağına inanıyoruz. @TC_icisleri @EmniyetGM @adalet_bakanlik — Rıdvan KILIÇ (@avridvankilic) March 16, 2021

Gencer de avukatı da öğrencilere ve olayı haberleştiren basın kuruluşlarına dava açma sözü verirken bu olay geçmişte yaşanan bir başka pedofil vakasını akıllara getirdi. "6 yaşındaki çocukla evlenilebilir" diyen pedofil Nurettin Yıldız daha öncesinde hakkında açılan davalardan düştükten sonra basın kuruluşlarını hedef alarak hakaret davaları açmaya başlamıştı. Yıldız'ın sözler dini düşünceleri açıklama, yayma kapsamında sayılmıştı.

Üniversite'den cevap yok

Gencer hakkında bir disiplin sürecinin sürüp sürmediğine ilişkin YTÜ İletişim Koordinatörlüğü ve Rektörlüğe telefonla ulaşmaya çalıştığımızda bir muhattap bulamadık.

Konuya ilişkin Üniversite'de çeşitli kurumlarla görüşen bir öğrenciyse önce rektörlükten Hukuk Müşavirliği'ne, oradan İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanlığı'na oradan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na yönlendirildiğini ancak orada da muhattap bulamadığını aktardı. Öğrenci Bölüm Başkanlığı'ndan "Eğer davalık bir konu varsa avukatınız görüşsün" cevabını aldığını belirtti.

Gencer'in açıklaması

YTÜ'de uzun süredir görev yapan Gencer, daha önce de katıldığı bir seminerde boşanan kadınların "hafif kadınlar" olduğu imasında bulunmuştu.

Daha önce de "İslami bisiklet"in tartışıldığı bir panele de katılmış olan Gencer, burada "İnsanın asli yapısını değiştiren teknoloji ve onun ürünleri İslami olamaz" diyerek naylon halıların İslami olmadığını duyurmuştu.