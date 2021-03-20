Pedofili profesöründen Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi teşekkürü

İstanbul’da son 15 yılda üç ayrı adliyede görev yapmış sağduyulu bir hâkim hanımın anlattıkları, ülkemizin #İstanbulSözleşmesi ile nasıl bir felakete sürüklendiğini ve bu sözleşmenin feshiyle nasıl bir uçurumun eşiğinden döndüğümüzü anlatmaya yeterli... https://t.co/8temHuSIhG