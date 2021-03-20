Pedofili profesöründen Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi teşekkürü

Pedofiliyi savunan 'profesör' Bedri Gencer, İstanbul Sözleşmesi kararı nedeniyle Erdoğan'ı kutladı.

Haber Merkezi

Elazığ depreminin ardından yaptığı açıklama ile tepki çeken ve pedofiliye karşı yasaları hedef alan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğretim üyesi Bedri Gencer, İstanbul Sözleşmesi kararı nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Gencer, "Sonunda toplumun temeli aileyi yıkma peşindeki azgın azınlığın değil,milletin sağduyulu sesi galip geldi
Ailenin idam fermanı İstanbul Sözleşmesi yırtıldı. Artık geleceğimize daha ümitli bakabiliriz. Teşekkürler Sayın Erdoğan" diye yazdı.

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