Pedofili profesöründen Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi teşekkürü

Elazığ depreminin ardından yaptığı açıklama ile tepki çeken ve pedofiliye karşı yasaları hedef alan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğretim üyesi Bedri Gencer, İstanbul Sözleşmesi kararı nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Gencer, "Sonunda toplumun temeli aileyi yıkma peşindeki azgın azınlığın değil,milletin sağduyulu sesi galip geldi
Ailenin idam fermanı İstanbul Sözleşmesi yırtıldı. Artık geleceğimize daha ümitli bakabiliriz. Teşekkürler Sayın Erdoğan" diye yazdı.
Vox Populi Vox Dei— Bedri Gencer (@GencerBedri) March 20, 2021
Halkın Sesi Hakkın Sesidir
Sonunda toplumun temeli aileyi yıkma peşindeki azgın azınlığın değil,milletin sağduyulu sesi galip geldi
Ailenin idam fermanı #İstanbulSözleşmesi yırtıldı
Artık geleceğimize daha ümitli bakabiliriz
Teşekkürler Sayın @RTErdogan pic.twitter.com/rpZAJwlgaW
İstanbul’da son 15 yılda üç ayrı adliyede görev yapmış sağduyulu bir hâkim hanımın anlattıkları, ülkemizin #İstanbulSözleşmesi ile nasıl bir felakete sürüklendiğini ve bu sözleşmenin feshiyle nasıl bir uçurumun eşiğinden döndüğümüzü anlatmaya yeterli... https://t.co/8temHuSIhG— Bedri Gencer (@GencerBedri) March 20, 2021