Pedofil Nurettin Yıldız'ın derdi: Baldızla aynı sofraya oturulur mu?

“6 yaşındaki çocuk evlenebilir” diyerek pedofiliyi savunan tarikatçı Nurettin Yıldız ve Furkan Vakfı isimli şeriatçı örgüt lideri Alparslan Kuytul kendilerine "Yüzlerce mesaj yazılması" üzerine "akıllardaki soruyu" cevapladı: Baldızla aynı sofraya oturulur mu?

Cevap: Oturulmazmış

Bu açıklamalarda Yıldız "eniştenin namahrem olduğunu" ve kardeş muamelesi yapılamayacağını savundu. Yıldız, “Bir arada yeme içme, oturma, elle temas etme konuları açısından kardeş muamelesi yapamayız. Saygılı davranır, izzet-i ikramda bulunabiliriz. Amca gibi değildi. Enişte namahremdir” dedi.

Kuytul'sa 2017 yılındaki bir konuşmasını sosyal medya üzerinden paylaştı. Kuytul bu konuşmasında enişte ile baldınızın aynı odada kalması gibi durumların "haram" olduğunu ifade ederek “Çünkü ortada geçici bir haramlık durumu var. Eğer enişte hanımını boşarsa ya da hanımı ölürse baldızıyla evlenmesi caizdir. Bu nedenle bir odada bulunmaları haramdır” dedi.

Nurettin Yıldız'ın pedofiliyi savunduğu sözlerini soL'un haber yapmasının ardından Yıldız söz konusu sözleri sarfettiği videoları sitesinden kaldırmak zorunda kalmıştı. Daha sonra haberlerden dolayı soL'a dava açan Nurettin Yıldız'ın '6 yaşındaki çocuk evlendirilebilir' sözleri dini düşünceleri açıklama, yayma kapsamında sayıldı, bu sözleri eleştiren soL'a ise mahkeme tarafından para cezası verildi.