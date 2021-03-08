PE'den 8 Mart'ta şirketlerin yayımladığı reklamlara tepki: Bu ikiyüzlülüğe tahammülümüz yok

Patronların Ensesindeyiz (PE) Dayanışma Ağı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

"Tüm kadın emekçilerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" denilen açıklamada, tüm kadın emekçilere, hak gaspları, taciz, mobbing, fazla mesai ve yaşadığı bütün sorunlarda PE’yle temasa geçme ve dayanışma çağrısı yapıldı.

Açıklama şöyle:

Tam 164 yıl önce ABD’de 40 bin dokuma işçisi kadın hakları için greve çıktılar, mücadele ettiler. Biz bugün bu mücadeleyi sürdürüyoruz.

Çünkü bugün de işçilerin haklarına tıpkı o zaman olduğu gibi saldırıyorlar. Emekçiler yoksulluk, işsizlik, yoğun sömürü kıskacında hayatta kalmaya çalışıyor. Bu bütün kötü koşullardan en çok da kadın emekçiler etkileniyor. İş yerlerinde şiddet, taciz, mobbing, güvencesizlik, her alanda baş gösteren ayrımcılık, yoğun sömürü, işsizlik ve yoksulluk… Pandemi ile birlikte bir de uzaktan çalışma ile artan evde sömürü, esnek çalışma, 8 saatlik iş gününün ortadan kaldırılması… İşte bu düzenin ve patronların kadın emekçilere biçtiği çalışma koşulları bunlardır.

Tüm bu kötü koşulların sebebi kendileri değilmiş gibi her 8 Mart’ta olduğu gibi bu yılda reklam videoları yayınladılar. Dardanel, Madame Coco, Boyner ve daha niceleri… Tüm bu saydığımız şirketlerdeki sömürü koşullarını biliyoruz. Kadın emekçilerin yaşadıkları sorunları bu reklam filmleri ile gizleyemezsiniz. Bugün bu ikiyüzlülüğe tahammülümüz yok. Kadın emekçilerin bu süslü reklam videolarına değil daha iyi çalışma koşullarına, yaşanabilir bir ülkeye ihtiyaçları var. Patronlar ise bunları karşılayamaz. Bunları karşılayacak olan işçilerin dayanışması, birliği ve örgütlülüğüdür.

Patronların Ensesindeyiz Ağı tüm kadın emekçileri iş yerlerinde yaşadıkları hak gaspları, taciz, mobbing, fazla mesai ve yaşadığı bütün sorunlarda PE’yle temasa geçmeye ve dayanışmaya çağırıyor. Kadın emekçiler yaşadıkları sorunlara karşı yalnız değildir. Patronların Ensesindeyiz Ağı tüm kadın emekçilerin yanındadır.

Mücadelemiz büyüyor.

Tüm kadın emekçilerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun!

Yaşasın 8 Mart!

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