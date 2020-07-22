PE Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağı: Evden çalışmaya devam ise taleplerimiz var!

Patronların Ensesindeyiz (PE) Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağı bir açıklama yaparak, evden çalıştırılan ve hakları gasp edilen emekçilerin taleplerini sıraladı.

Açıklamada, "Devamlı yapılan zamlarla iyice belimizi büken elektrik, doğalgaz ve internet faturalarının iş sırasında kullandığımız kısmı en büyük kısmını oluşturuyor. Faturalarımızın bu kısmını karşılayın. Kestiğiniz ya da kıstığınız yemek ücretlerimizi eksiksiz ödeyin. Ücretlerimizi eksiksiz ödeyin" denildi.

"Evden çalışmaya devam ise taleplerimiz var!" açıklama şöyle:

1 Haziran’da başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte plaza ve ofislerin bir kısmı açıldı. Çalışmaya devam eden emekçiler ofislere geri döndü ya da ücretsiz izinde.

Yazılım emekçilerinin büyük bir kısmı ise evden çalışmaya devam ediyor. Salgının başlangıcında evden çalışma teması azalttığı için olumlu bir adımdı belki ama gelinen noktada evden çalışmanın süreklileştirilmesinden bahsediliyor. Buradan anladığımız kadarıyla, yazılım patronları evden çalışma düzenini sevdi. Neden sevmesinler ki?

Daha fazla kâr elde ettikleri kesin. Tek dertleri çalışanları denetlemeleri. Biz yazılımcıların ise çalışma süreleri uzadı ve daha yoğun çalışıyoruz. Mesai kavramımız kalmadı. Fazla mesailerimiz kayıt altına alınamıyor, esnek çalıştırma ve sürekli gece gündüz çalıştırılıyoruz. Bu süreçte patronlar ise ofis masraflarını neredeyse sıfırladı. Yol ve yemek paralarımıza el koyuyor ve büyük bir yüzsüzlükle evden çalışmamız nedeniyle ödemediklerini söylüyorlar. Sanki evde olunca yemek masrafımız olmuyormuş gibi!

Patronlar için salgın hastalık koşullarında daha iyisi düşünülemez. Bu yüzden önümüzdeki dönemde evden çalışmayı yerleşik hale getirme denemeleri yapıyorlar, bunu dillendiriyorlar. Korona virüs etkisini kaybetse de dünya ‘değişiyor’, yazılım patronları da buna ayak uydurmalı diyerek kendi masraflarını çalışanların üzerine yıkarak ceplerini korumaya, kârlarını artırmaya çalışıyorlar.

Evden çalışma düzeninde yazılım emekçilerinin durumunu daha önce farklı yollarla dile getirmiştik. Evden çalışma yazılım emekçileri açısından çok fazla sorunu beraberinde getirdi. Yalnızlaşma gibi psikolojik sorunların yanı sıra artan elektrik ve internet faturaları, yükselen yemek masrafları, yemek, çocuk bakımı gibi evde artan iş yükü bunların yalnızca birkaçı.

Dayanışma ağımızın daha önce yazılımcılarla yapmış olduğu anketin sonuçları evden çalışma koşullarına dair çarpıcı sonuçlar ortaya koymuştu. Evden çalışan yazılımcılar, evde iş yaparken kullandıkları elektrik, doğalgaz ve internet masraflarının neredeyse tamamını kendilerinin ödediğini, patronların bu faturalara dair bir ödeme yapmadığını söylemişti.

Bunun yanı sıra evden çalışırken temel ve yan haklarına patronların el koyduğu ortaya çıkmıştı. Yemek ücretlerinden maaşa kadar geniş bir aralıktaki bazı ödemelerin yapılmadığını biliyoruz.

Evde çalışırken işle ilgili yaptığımız harcamaların sorumluluğunu almayan yazılım patronlarına sesleniyoruz:

Kullandığımız enerji, internet ve yemek masraflarından sorumlusunuz, bu masraflar emekçilerin sırtına yıkılamaz.

Yazılım emekçileri olarak talep ediyoruz:

Devamlı yapılan zamlarla iyice belimizi büken elektrik, doğalgaz ve internet faturalarının iş sırasında kullandığımız kısmı en büyük kısmını oluşturuyor. Faturalarımızın bu kısmını karşılayın. Kestiğiniz ya da kıstığınız yemek ücretlerimizi eksiksiz ödeyin. Ücretlerimizi eksiksiz ödeyin.

Patronlar ofis harcaması yükünden kurtulduğu için evden çalışma düzenini sevdi. Ancak bu yüklerden kaçmalarına izin veremeyiz. Bunların karşılanması yazılım emekçilerinin hakkıdır ve bunları talep ediyoruz.

Tüm yazılım emekçilerini bu talepler etrafında bir araya gelmeye ve PE Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağı’nın parçası olmaya çağırıyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Ağı üzerinden [email protected] ve 0541 940 05 14 telefon hattından bizimle irtibata geçebilirsiniz.

PE Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağı

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]