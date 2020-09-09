PE Vakıf Üniversiteleri Emekçileri Dayanışma Ağı, Kültür Üniversitesi çalışanlarıyla dayanışıyor

Patronların Ensesindeyiz Vakıf Üniversiteleri Emekçileri Dayanışma Ağı, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde çalışanların yönetim tarafından ücretsiz izin ve istifa baskısına maruz kalmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, bütün üniversite emekçileri, dayanışma ağıyla temasa geçmeye ve birlikte hareket etmeye çağrıldı.

Açıklama şöyle:

Bir yanda akademik hayatın engebeli yollarını aşmaya çalışan asistanlar, öğretim üyeleri, okutmanlar, idari personel, kampüslerin temizliğini, bakımını yapan, yemek pişiren, öğrenci taşıyan hizmet emekçileri… Bir yanda da çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak isteyen, ilerde işsiz kalmamaları için bütün birikimlerini onlara seferber eden, hatta borçlanan, emekli olduktan sonra da çalışan ve onları nihayetinde bir ‘vakıf’ üniversitesine göndermiş olan anneler, babalar ve onların ‘müşteri’ olarak görülen çocukları… İki grup aslında aynı tarafta.

Karşı tarafta ise ‘vakıf’ üniversitelerinin patronları var. Kamu arazilerini ve taşınmazlarını bedelsiz kapatan, ama üniversiteleri üzerinden aile bireylerinin, akrabalarının üzerine kurmuş oldukları şirketleri ihya eden, medyada ise eğitime ve bilime yatırım yaptıkları iddiasıyla sürekli pohpohlanan ‘hayırsever’ patronlar var. Kovid-19 pandemi sürecinin başından itibaren yüzlerce akademik, idari ve hizmet personelini işsiz bırakan, ücretlerini eksik yatıran, ama üniversite öğrencilerinden ücretlerini eksiksiz almaya devam eden, doyması mümkün olmayan patronlar.

Bu sefer de İstanbul Kültür Üniversitesi’nde ‘söylentiler’ ve listeler dolaşıyor. Ücretsiz izne çık, istifa et diyor patronlar. Pandemi nedeniyle evde olsalar da üstlerindeki iş yükü artan emekçilere ‘çalışmıyorsun’ diyorlar. Üstelik eğitim ücretlerinde ortalama 6-7 bin TL artış yapılırken gerçekleşiyor bütün bunlar.

Kültür Üniversitesi çalışanları gelecek kış işsiz kalıp kalmayacaklarının tedirginliği içinde beklemedeler. Bu haberi sosyal medyada, whatsapp gruplarında gören Kültür Üniversitesi öğretim elemanlarınadır çağrımız. Üniversite hakkında medyada çıkan haberleri takip etmekle yükümlü idari personeledir çağrımız. Üniversitenin ihya ettiği eş dost şirketlerinin ihya olmayan hizmet personelinedir çağrımız.

Kültür Üniversitesi emekçileri yalnız değil! PE Vakıf Üniversiteleri Emekçileri Dayanışma Ağı olarak, hakları hiçe sayılan İstanbul Kültür Üniversitesi çalışanlarıyla dayanışma içindeyiz. Patronların kurduğu ‘korku imparatorluğu’nun aslında mücadele karşısında çözüleceğini biliyoruz. Bu yüzden, her türlü hak gaspına karşı bütün üniversite emekçilerini dayanışma ağımızla temasa geçmeye, birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.