PE Vakıf Üniversiteleri Emekçieri Dayanışma Ağı'ndan işten atılan Altınbaş Üniversitesi emekçileriyle ilgili açıklama

Patronların Ensesindeyiz (PE) Vakıf Üniversiteleri Emekçileri Dayanışma Ağı, İstanbul'da bulunan Altınbaş Üniversitesi'nde görev yapan 70 emekçinin işten atılmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Eğitimin nasıl devam edeceğine dair bir açıklama bile yapmayan bu keyfiliğe derhal son verilmelidir" denilen açıklamada, birlikte hareket etme çağrısı yapıldı.

Açıklama şöyle:

"Salgının faturasını emekçilere çıkaran vakıf üniversitelerine, 70 emekçinin işine son veren İstanbul Altınbaş Üniversitesi de eklendi. Birçok öğretim görevlisi ile birlikte idari ve yardımcı personelin de işine son veren üniversitede emekçiler haklarını aramaktan bile çekinebilecek kadar baskı altında çalışıyorlardı. Emekçilerinin işlerine son vermeye çekinmeyen, haklarını gasp etmekten geri durmayacağını belli eden, eğitimin nasıl devam edeceğine dair bir açıklama bile yapmayan bu keyfiliğe derhal son verilmelidir.

PE Vakıf Üniversitesi Emekçileri Dayanışma Ağı, böyle bir dönemde hak gaspına uğrayan Altınbaş Üniversitesi emekçilerinin yanındadır. Tüm emekçileri bu haksızlıklara ve keyfiliklere karşı birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.

PE Vakıf Üniversiteleri Emekçileri Dayanışma Ağı"