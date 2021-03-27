PE Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı’ndan Dünya Tiyatro Günü videosu

Patronların Ensesindeyiz Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutlamak üzere bir video yayınladı. Sahne emekçilerinin katkılarıyla hazırlanan videoda tüm kültür sanat emekçilerine örgütlenme çağrısı yapıldı.

Kültür Sanat Emekçileri, "Biz sahne emekçileri, bu yıl örgütsüzlüğümüzün bedelini daha fazla yoksulluk ve yalnızlaşma ile ödedik. Bu nedenle diyoruz ki, insanca yaşayabilmek ve üretebilmek için, önce emeğimiz!" dedi.

Videonun yanı sıra sahne emekçilerine ulaştırılmak üzere basılı bir kutlama kartı da hazırlandı.

Açıklama şöyle:

Bugün 27 Mart, Dünya Tiyatro Günü.

Biz sahne emekçileri, bu yıl örgütsüzlüğümüzün bedelini daha fazla yoksulluk ve yalnızlaşma ile ödedik. Bu nedenle diyoruz ki, insanca yaşayabilmek ve üretebilmek için, önce emeğimiz!

Sadece salgında değil, krizin derinleştiği, insanlık dışı her şeyin normalleştirildiği bu düzende dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için, tüm kültür sanat emekçilerini örgütlenmeye çağırıyoruz. Gönüllü çalışmaya, kayıtsızlığa ve güvencesizliğe, tanımsızlığa ve keyfi koşullara, sendikasızlığa, alandaki mesleki/insani hak gaspına ve işsizliğe karşı birlikte mücadele edelim.

Gelin bu yıldan geriye kalan, örgütlü emeğimiz olsun.

Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.

Örgütlü emek ve dayanışma

PE Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı