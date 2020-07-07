PE İSG Grubu: Havai fişek fabrikasında yaşanan iş cinayetidir!

Patronların Ensesindeyiz (PE) İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Grubu, Sakarya Hendek'te 7 işçinin yaşamını yitirmesine neden olan patlamanın ardından açıklama yaptı.

"Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe girmiş olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası bir çok kez patronların istekleri doğrultusunda değiştirildi, adeta delik deşik edildi" denilen açıklamada, patlayıcı ortamın oluşma olasılığı olan işyerlerinde acilen alınması gereken önlemleri de sıraladı.

PE İSG Grubu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Sakarya Hendek’te bulunan Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda yaşanan, 7 işçinin ölümü ve bir çok işçinin yaralanması ile sonuçlanan patlamanın üzüntüsü içerisindeyiz.

Bu kazanın aynı fabrika için ilk olmadığı bilinmektedir. Önceki kazalardan ders alınmadığı ve gerekli önlemlerin alınmadan, işçilerin güvenliğine ve sağlığa rağmen çalışmanın sürdürüldüğü ortadır.

Patronların Ensesindeyiz İSG Grubu olarak yaşanan tüm kazalarda iş güvenliği uzmanlarının adeta kazanın kurbanı olarak hedef alındığını biliyoruz. Havai fişek fabrikasındaki iş cinayetinin üzerinde iki gün geçmeden işyerinin iş güvenliği uzmanının gözaltına alındığı ve hemen ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği haberlerde yer aldı. Cinayetin asıl sorumlusu patron ise, hiçbir şey olmamış gibi cinayetin olduğu akşam patronlarla birlikte yemek yedi. Ölen işçiler, yaralı işçiler, hâlâ kayıp işçiler varken…

Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe girmiş olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası bir çok kez patronların istekleri doğrultusunda değiştirildi, adeta delik deşik edildi. Yasanın varlığı sözde devam ederken, yapılmayan denetimler ve göz yumulan uygunsuzluklarla yasanın uygulandığından söz etmek zor.

Biliyoruz ki; sınıflı toplumlarda yasa koyucuların doğal refleksi patronların çıkarını korumak üzerinedir. İşçiler ise kendi çıkarları için mücadele ederek haklarını kazanır ve yasalaştırır. Bu yüzden nihai çözümün örgütlenmekten ve işçilerin çıkarının herkesin çıkarı anlamına gelene kadar mücadeleye devam etmekten geçtiğini biliyoruz.

Diğer taraftan, Sakarya Hendek’te yaşanan kaza bir talihsizlik değildi. Kâr hırsının doğal sonucuydu! Eminiz ki, şu anda benzer riskleri taşıyan bir çok fabrika hiç bir önlem almadan çalışmaya ve işçilerin canını tehlikeye atmaya devam ediyor ve aynı fişek fabrikası; daha önce olduğu gibi, tedbirsizliğini sürdürerek çalışmaya devam edecek.

PE İSG Grubu olarak meslektaşlarımıza sesleniyoruz. Gelin hep birlikte örgütlenelim ve iş cinayetlerinin asıl sorumlusu patronlardan, hesabı birlikte soralım!

PE İSG Grubu olarak, patlayıcı ortamın oluşma olasılığı olan işyerlerinde aşağıdaki önlemlerin acilen alınması gerektiğini duyuruyoruz;