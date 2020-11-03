PE: Cumhuriyet Gazetesi BES güzellemelerine yer vermemelidir

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, Cumhuriyet gazetesinde bugün görülen Bireysel Emeklilik Sistemi güzellemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi

Patronların Ensesindeyiz (PE) Dayanışma Ağı, Cumhuriyet gazetesinde bugün Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) güzellemelerine yer verilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklama şöyle:

"İzmir’de yaşanan deprem sonrası bugünkü Cumhuriyet gazetesinde özel sigorta şirketleri ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) güzellemelerine yer verildi.

“BES’ini iptal eden pişmanlık duyuyor” başlığıyla girilen haberde salgının insanların BES’e ilgisini arttırdığına dair şirket verilerine yer verildi. Zorunlu BES uygulaması uygulamaya konulduğu ilk günden itibaren işçiler tarafından kabul görmemiş, sistemden hızla caymalar başlamıştı. BES, işçilerin emeklilik hakkını ellerinden alan, birikimlerini patronların kullanımına açan bir sistemdir. Cumhuriyet gazetesi işçilerin haklarının yok sayıldığı sistemi işçilerin pişman olup geri döndüğü şeklinde servis ediyor. Bu durum kabul edilemez. Cumhuriyet gazetesi hatasından dönmeli ve işçi düşmanlarına sayfalarında yer vermemelidir.

İnsanların ağır koşullarda yaşamaya çalıştığı bu dönemde Cumhuriyet gazetesinin özel şirket verilerine dayandırılarak yapılan bu haberi gerçekliği yansıtmamaktadır. İşçilerin BES’ten çıktığı için pişmanlık duyabilecek geliri yok. İşçiler açlık, işsizlik, yoksulluk, geçim derdi gibi sorunlarla boğuşuyor. Aldıkları maaşlar ev kirasına, faturasına, yemeğine belki yetiyor. Bunun için her gün salgının yayılma merkezleri olan işyerine gidiyor, toplu ulaşım kullanıyorlar. İşçilerin cebine kesinti yapılabilecek kadar para girmiyor.

Gazetede BES’i konu alan ekonomi sayfasında öne çıkan ana başlıktaysa İzmir’de yaşanan deprem sonrası sigortanın ne kadar önemli olduğu belirtilerek özel sigorta şirketlerine vurgu yapılıyor. Sayfada özel sigorta şirketleri olarak Groupama Sigorta, AvivaSA, Allianz Türkiye, MetLife Emeklilik ve Hayat şirketlerinin görüşlerine yer veriliyor. Cumhuriyet gazetesi, insanların salgın, deprem gibi olaylar karşısındaki zafiyetinden faydalanarak emekçileri özel sigorta şirketlerine yönlendirmektedir. Bu davranış doğru değildir. Sigorta, devletin yurttaşları için sağladığı bir haktır. Deprem olduğunda devlet halkın hayatını güvence altına almalıdır. Devlet, bu yükten kurtulmak istiyor, Cumhuriyet gazetesi de işçi düşmanı politikaları destekleyen içeriklere gazetesinde yer veriyor. Cumhuriyet gazetesi, emeklilik ve sigorta sisteminin özelleştirilmesini destekleyen konulara sayfalarında yer vermemelidir."