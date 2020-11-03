Patronların Ensesindeyiz (PE) Dayanışma Ağı, Cumhuriyet gazetesinde bugün Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) güzellemelerine yer verilmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklama şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
PE: Cumhuriyet Gazetesi BES güzellemelerine yer vermemelidir
Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, Cumhuriyet gazetesinde bugün görülen Bireysel Emeklilik Sistemi güzellemelerine ilişkin açıklama yaptı.
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz (PE) Dayanışma Ağı, Cumhuriyet gazetesinde bugün Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) güzellemelerine yer verilmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklama şöyle: