PE, ABD'nin büyükelçilik şantiyesindeki 'kaza' ile ilgili sordu: Vinçten çelik konstrüksiyon nasıl düştü?

Ankara Çukurambar'da çalışmaları devam eden ABD Büyükelçiliği şantiyesinde Çarşamba günü öğleden önce bir "iş kazası" gerçekleşti.

İşçilerden edinilen bilgiye göre, vinçte meydana gelen problem sonrası beton bloklardan biri aşağı düştü. O sırada beton bloklarının düştüğü yerde bulunan 2 çocuk babası 29 yaşındaki M.G. isimli işçi yaralandı.

Patronların Ensesindeyiz Ankara İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Çukurambar’da yapımı devam eden ABD konsolosluğu şantiyesinde, Çarşamba günü sabah saatlerinde bir 'iş kazası' yaşandı. Pandemiye karşı yeterli önlem alınmadan ve işçilerin sağlığını riske atarak yürütülen çalışma koşulları yetmiyormuş gibi patronların asla bitmeyen aç gözlülüğü ve kâr hırsı emekçilerin yaşamını tehdit etmeye devam ediyor.

Çalışma koşullarının kötülüğü ile adından sıkça söz ettiren BL Harbert firması daha önce de yoğun sömürü, kötü çalışma koşulları, maaş kesintileri ve toplu işten çıkarmalarla gündem olmuştu. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde şantiyede yaşanan “kaza”da vinçten düşen çelik konstrüksiyon ile bir işçi arkadaşımız feci şekilde yaralandı. Sonrasında şantiyeye gelen ambulans ise kapıda uzun süre bekletilerek yaralıya müdahale geciktirilmiş oldu.

BL Harbert International ’a soruyoruz: Vinçten çelik konstrüksiyon nasıl düşmüştür? Ambulans kapıda neden bekletilmiştir?

Patronların Ensesindeyiz Ankara İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı olarak: iş kazalarına, iş cinayetlerine, hak gasplarına, emekçilere sunulan çalışma şartlarına ve alınmayan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine sessiz kalmayacağız. Hesap soracağız!

İnşaatlarda güvencesiz ve yüksek risklerle çalıştırılan işçi arkadaşlarımıza çağrımızdır: İşçi arkadaş! Her yıl onar onar, yüzer yüzer iş cinayetlerine kurban gitmeye, işten çıkarılmakla tehdit edilmeye, güvencesiz, sağlıksız koşullarda düşük ücretlerle çalışmaya mecbur değilsin. Yalnız ve çaresiz hissetme, biz varız!

Kaza geçiren emekçi kardeşimize geçmiş olsun! Ailesine ve yakınlarına da sabır dileklerimizi iletiyoruz. BL Harbert bilsin ki işçileri asla yalnız bırakmayacağız.

Dayanışma yaşatır. Dayanışma güçlendirir.

Dayanışma ağına katıl! Patronlardan birlikte hesap soralım."

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz:

Tel: 0541 940 0514

E-posta: [email protected]

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