Pavyondaki 28 kişiye 176 bin 400 TL para cezası

Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde Meram ilçesi Sahipata Mahallesi’nde daha önce mühürlenen bir pavyonun faaliyete devam ettiği ihbarını aldı. İhbarın ardından polis, belirlenen adresteki eğlence merkezine operasyon düzenledi.

DHA'da yer alan habere göre, iş yerinde 28 kişiye ‘sokağa çıkma kısıtlaması’ ve ‘sosyal mesafe’ kuralını ihlal etmekten toplam 176 bin 400 TL idari ceza uygulandı.

İş yeri sahibi Yusuf B. hakkında, ‘Mührü bozmak’ ve Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci ‘Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ maddesi gereği adli işlem başlatıldı. İş yeri ise zabıta ekiplerince yeniden mühürlendi.