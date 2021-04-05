Patronun evi önünde toplanan Migros işçileri gözaltına alındı

Patron Tuncay Özilhan'ın evi önünde toplanan Migros depo işçileri darp edilerek gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle ücretsiz izne çıkartılan Migros depo işçileri, basın açıklaması yapmak için bugün yine patron Tuncay Özilhan'ın İstanbul Kanlıca'daki evinin önünde toplandı.

Direnişlerinin 91. gününde basın açıklaması yapmak isteyen ve polis tarafından engellenen işçiler bir kez daha gözaltına alındı.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), sosyal medya hesabından "91 gündür direniyoruz. Migros depo işçileri olarak insan gibi çalışmak istiyoruz. Anadolu Grubu tüm görüşme taleplerimizi reddettiği için patron Tuncay Özilhan'ın evi önündeyiz. Patronun evi önünde olduğumuz için polis iskencesiyle yine gözaltına alındık" diye yazdı.

Sendika "Polisler tarafından işkence edilerek, kasti şekilde nefessiz bırakılmaya çalışılarak ve ezilerek gözaltına alındık" dedi. Darp edilerek gözaltına alınan işçiler, "Bir avuç işçiyi öldürecek misiniz?" diyerek polise tepki gösterdi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, Migros'un Şekerpınar deposunda çalışan işçiler pandemiye karşı alınmayan önlemler, uzun çalışma saatleri, kötü işyeri koşulları, mobbing ve tacize karşı Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nda (DGD-Sen) örgütlenmişti.

İşçiler, ücretsiz izin ve sürgün dayatmasıyla karşı karşıya bırakılmıştı. Direnişe geçen işçiler, depo önünde ve patron Tuncay Özilhan'ın İstanbul Kanlıca'daki evinin önünde eylemlerini sürdürüyor.

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