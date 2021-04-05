Patronun evi önünde toplanan Migros işçileri gözaltına alındı

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle ücretsiz izne çıkartılan Migros depo işçileri, basın açıklaması yapmak için bugün yine patron Tuncay Özilhan'ın İstanbul Kanlıca'daki evinin önünde toplandı.

Direnişlerinin 91. gününde basın açıklaması yapmak isteyen ve polis tarafından engellenen işçiler bir kez daha gözaltına alındı.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), sosyal medya hesabından "91 gündür direniyoruz. Migros depo işçileri olarak insan gibi çalışmak istiyoruz. Anadolu Grubu tüm görüşme taleplerimizi reddettiği için patron Tuncay Özilhan'ın evi önündeyiz. Patronun evi önünde olduğumuz için polis iskencesiyle yine gözaltına alındık" diye yazdı.

Sendika "Polisler tarafından işkence edilerek, kasti şekilde nefessiz bırakılmaya çalışılarak ve ezilerek gözaltına alındık" dedi. Darp edilerek gözaltına alınan işçiler, "Bir avuç işçiyi öldürecek misiniz?" diyerek polise tepki gösterdi.

YİNE GÖZALTINA ALINDIK



91 gündür direniyoruz. Migros depo işçileri olarak insan gibi çalışmak istiyoruz. @AnadoluGrubu tüm görüşme taleplerimizi reddettiği için patron Tuncay Özilhan'ın evi önündeyiz. Patronun evi önünde olduğumuz için polis iskencesiyle yine gözaltına alındık pic.twitter.com/2us4OHEXXC — DGD-SEN (@DGDSEN) April 5, 2021

BİZİ ÖLDÜRECEK MİSİNİZ?



Sadece patron Tuncay Özilhan'ın evi önünde açıklama yapmak istediğimiz için polisler tarafından işkence edilerek, kasti şekilde nefessiz bırakılmaya çalışılarak ve ezilerek bu şekilde gözaltına alındık#patronlarahuzuryok pic.twitter.com/4ra3rqnclE — DGD-SEN (@DGDSEN) April 5, 2021

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, Migros'un Şekerpınar deposunda çalışan işçiler pandemiye karşı alınmayan önlemler, uzun çalışma saatleri, kötü işyeri koşulları, mobbing ve tacize karşı Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nda (DGD-Sen) örgütlenmişti.

İşçiler, ücretsiz izin ve sürgün dayatmasıyla karşı karşıya bırakılmıştı. Direnişe geçen işçiler, depo önünde ve patron Tuncay Özilhan'ın İstanbul Kanlıca'daki evinin önünde eylemlerini sürdürüyor.