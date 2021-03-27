Patronun cenazesine katılan işçiler 'hakkımızı helal etmiyoruz' dedi

AD Demirel adlı fabrikayı kapatarak işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarını vermeyen patronun cenazesine katılan işçiler 'hakkımızı helal etmiyoruz' dedi.

Haber Merkezi

Kocaeli Derince'de AD Demirel adlı fabrikada çalışan işçiler, fabrikayı kapatıp kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemeyen patronun cenaze törenine katılarak, "Hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

Patron Atilla Doğan'ın cenazesindeki anları Birleşik Metal-İş Sendikası da paylaştı:

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