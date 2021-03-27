Patronun cenazesine katılan işçiler 'hakkımızı helal etmiyoruz' dedi

Kocaeli Derince'de AD Demirel adlı fabrikada çalışan işçiler, fabrikayı kapatıp kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemeyen patronun cenaze törenine katılarak, "Hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.
Patron Atilla Doğan'ın cenazesindeki anları Birleşik Metal-İş Sendikası da paylaştı:
AD Demirel işçileri, fabrikayı kapatıp kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemeyen patronlarının cenaze törenine katılarak, helallik vermediler: "Hakkımızı helal etmiyoruz." pic.twitter.com/tOSgbgjycm— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) March 26, 2021