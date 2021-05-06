Patronların 'salgın' keyfi: Sabancı'nın net kârı yüzde 47 yükseldi

Sabancı Holding, yılın ilk çeyreğine ilişkin net kârını açıkladı.

Buna göre Sabancı Holding'in net kârı yüzde 47 yükseldi, 1 milyar 752 milyon TL oldu.

Sabancı Holding, 2020'nin ilk çeyreğinde net karını bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 oranında artırmış, 1.193.206.000 TL olmuştu. 2019 yılının ilk çeyreğinde de 1.057.012.000 TL net kâr açıklamıştı.

Arçelik, Aselsan, Tofaş, Kardemir gibi Türkiye sanayisinin en büyük şirketlerinin kârlılık haberlerinin de hemen hepsi “beklenenin de üstünde” ibaresiyle verildi.

Arçelik, 2021’in birinci çeyreğinde 1,09 milyar TL net kâr açıkladı. Önceki yılın aynı döneminde 255,7 milyon TL kâr açıklamıştı. Bu neredeyse yüzde 300 düzeyinde bir artış anlamına geliyor. Tofaş’ta artış daha mütevazı, yüzde 78; Aselsan’da ise yüzde 34.

Büyük sanayi şirketleri birer birer 2021 yılı birinci çeyrek kârlarını açıklıyor ve görülüyor ki, pandemiyle birlikte derinleşen krizin bütün yükü işçi sınıfının sırtına yüklenmiş durumda.

Salgının başından bu yana patronlar için düzenleme üstüne düzenleme çıkaran iktidar, aynı dönemde emekçilerin birçok hakkını gasp etmiş, milyonlarca işçiyi ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneğine geçirmişti.

Tatildeler

Öte yandan salgında kâr rekorları kıran Sabancı ailesinin üyelerinin bir bölümü kapanmada Türkiye'de kalmama kararı aldı. 17 günlük 'tam kapanmada' YA-SA Holding Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Sabancı ile eşi Pınar Sabancı New York'a tatile gitti. Arzu Sabancı da Boğaz manzaralı yalısından fotoğraf paylaşarak 'Sakın evde sıkıldık demeyin' demişti.