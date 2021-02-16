Patronların keyfi yerinde: Koç Holding'den 2020 yılında 9,27 milyar TL kâr

Koç Holding, geçen yıl konsolide bazda toplam 183,8 milyar TL ciro elde ederken, konsolide net kârı ise 9,27 milyar TL oldu.

Bloomberg'in derlediği analist beklentilerine göre holdingin 2020 yılında 8,69 milyar TL net kâr gerçekleştirmesi bekleniyordu. 2020 yılında satışlarının 168,79 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi beklenen Koç Holding 183,8 milyar TL'lik rakama ulaştı.

2020 yılı sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs salgını sebebiyle olağanüstü ve bir o kadar da zorlu bir yılı geride bıraktık. Pandemi sürecinde çalışma arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın, bayilerimizin, tedarikçilerimizin ve ailelerinin sağlığı birinci önceliğimizdi. Aynı hassasiyetle, bu zor dönemde istihdamın korunmasını ve çalışma arkadaşlarımızın gelir kaybının önlenmesini de öncelik olarak kabul ettik. Mekanik ventilatörden entübasyon kabinine, siperlikten maskeye kadar toplum sağlığını gözeten ve toplumsal fayda sağlayan projelere öncülük ettik. Koç Topluluğu olarak çevik yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, dengeli portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız, esnek tedarik zincirimiz ve dijital yetkinliklerimiz sayesinde bu döneme hazırlıklı girdik. Şirketlerimizin finansal sağlığına yönelik tedbirlerimizi hassasiyetle ve hızla uyguladık. Belirsizliklerin hâkim olduğu 2020 yılında başarılı sonuçlara ulaşarak, güçlü konumumuzu pekiştirdik. Bunu mümkün kılan çalışma arkadaşlarımıza, bayilerimize ve tedarikçilerimize gösterdiğimiz büyük çaba ve dayanışma örneği için müteşekkirim. Ülkemiz ve dünyamız için var gücümüzle çalışmaya ve değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Salgının başından bu yana patronlar için düzenleme üstüne düzenleme çıkaran iktidar, aynı dönemde emekçilerin birçok hakkını gasp etmiş, milyonlarca işçiyi ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneğine geçirmişti.