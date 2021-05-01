Patronların Ensesindeyiz'den 1 Mayıs açıklaması: Dayanışmamız büyüyecek!

Patronların Ensesindeyiz Ağı, 1 Mayıs dolayısıya bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Yalnız değiliz. Sömürücü patronlara karşı haberleşmek, yaşadığımız haksızlıklara karşı dayanışmayı büyütmek ve her tür adaletsizliğe karşı mücadele etmek için bir araya geleceğiz" denildi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın 1 Mayıs açıklaması şöyle:

Dayanışmamız Büyüyecek!

Salgın hızla yayılmaya devam ediyor. Bu yıl da işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ı pandemi koşullarında kutluyoruz. Pandeminin başından beri emekçiler sadece salgın belasıyla değil, fırsatçı patronlarla da uğraştılar.

Hükümetin salgınla mücadele politikası başından bu yana patronların kârlarının garanti altına alınması üzerine kuruluydu. Bugün hükümet, tüm ülkede “tam kapanma” uygulamasına geçerken de patronların geleceğini düşünmektedir.

İktidar tam kapanmaya geçildiğini iddia etse de, çoğu işyerini kapanmadan muaf tutuyor. Her gün fabrikalarda, inşaatlarda, marketlerde, üretimin devam ettiği bütün işyerlerinde işçiler salgından kırılıyor. İşsiz kalan emekçiler açlıkla karşı karşıya kalıyor.

Şirketlerin açıklanan ilk üç aylık kârları, patronların pandemiyle birlikte derinleşen krizin yükünü işçilerin sırtına nasıl yüklediğini göstermiştir. Siyasi iktidar ve patronlar el ele vermiş bu krizi nasıl fırsata dönüştürürüz diye düşünürken, işçiler yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

Bir yandan hayat pahalılığı, diğer yandan patronların işçiler ve çalışanlar üzerindeki dayatmaları pandemiyle beraber hızla katlandı. Patronlar yalısının önünde emekçilere evden çıkmayın uyarıları yaparken, kendileri zenginliklerini işçilerin sırtına basarak kat be kat artırdı.

Bu zenginliğin nereden geldiğini biliyoruz… Bu kirli zenginlik;

İşçilere işsizliği gösterip düşük ücretler dayatarak,

Az işçi ile uzun saatler çalıştırarak,

Esnek çalışmayı kalıcılaştırarak,

Fazla mesai ücreti vermeyerek,

Zarar ediyorum bahanesiyle ücretlerini gasp ederek,

İş baskısı, mobbing ve tacize maruz bırakarak,

Salgın bahanesiyle işçileri evle iş arasında sıkıştırıp örgütlenmelerini engelleyerek oluştu.

İşte, patronların zenginleşmesinin kaynakları bunlardır. Güçlerini işçinin susmasından ve boyun eğmesinden almaktadırlar.

Biz işçilerin gücüyse tüm bu yaşanan haksızlıklara karşı yalnız olmadığımızı bilmekte, örgütlenmekte ve dayanışma içinde olmaktır.

Yalnız değiliz. Sömürücü patronlara karşı haberleşmek, yaşadığımız haksızlıklara karşı dayanışmayı büyütmek ve her tür adaletsizliğe karşı mücadele etmek için bir araya geleceğiz.

Yalnız değiliz. 1 Mayıs’ta dayanışmayı büyüteceğiz!

Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın sınıf dayanışması!

Patronların Ensesindeyiz Ağı