Patronların Ensesindeyiz Ağı: Bimeks işçileri derhal serbest bırakılmalıdır

Patronların Ensesindeyiz Ağı, Boğaziçi Üniversitesi önünde hakları için eylem yaparken gözaltına alınan Bimeks işçilerinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Patronların Ensesindeyiz Ağı tarafından yapılan açıklamada "Akgiray’lar tarafından gasp edilen hakları için Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yapmak isteyen Bimeks işçilerine yapılan müdahale ve gözaltı süreci kabul edilemez" denildi.

"Kriz bahanesiyle yüzlerce işçinin hiçbir hakkını ödemeden işten çıkaran Akgiray’lar, işçilerin haklarını çalarak hırsızlık yapmışlardır. Asıl gözaltına alınması gereken, yıllardır işçilerin haklarını gasp eden Bimeks patronu Akgiray’dır" denilen açıklamada "İşçinin ücretini, tazminatını iç eden Akgiray serbest işçiler gözaltında… İşçileri derhal serbest bırakın!" çağrısında bulunuldu.