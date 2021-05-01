Patronların 1 Mayıs kutlaması böyle olur: Öğretmenler 1 Mayıs’ta çalıştırıldı

İşçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, pandemi koşullarında patronlar tarafından tam bir sömürü gününe dönüştürüldü.

Tam kapanma sebebiyle bu sene 1 Mayıs, okulların uzaktan eğitime geçtiği, öğretmenlerin evden çalıştığı döneme denk gelmişti. 2020-2021 Eğitim -Öğretim yılında uzaktan eğitim sürecinde de okula gelerek ders vermeye devam eden Marmara Eğitim Kurumları öğretmenleri, resmi tatil olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde de çalıştırıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan emekçilerin verdiği bilgiye göre, resmi tatil ve hafta sonu tatili dinlemeden veli görüşme toplantıları planlanan okulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma günü dahil olmak üzere Cumartesi ve Pazar günü de veli görüşmelerine devam edildi.

1 Mayıs gününde toplantı ayarlayan ve bunu sosyal medyadan paylaşan, öğretmenlerin bugün çalışacağını gizlemeyen kurum aynı hesaptan 1 Mayıs paylaşımı da yaptı.

Kurumun paylaşımı tepkiye sebep oldu.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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