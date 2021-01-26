Patronlardan ortak açıklama: Birinci öncelik fiyat istikrarı

Salgını kendileri için fırsata çeviren patronlar, ortak bir açıklamaya imza attı.

TOBB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD tarafından yapılan ortak açıklamada, tedarik zincirlerinde ciddi aksamaların yaşandığı belirilirken, "ekonomik büyüme ve istihdam için Türkiye’nin birinci önceliğinin fiyat istikrarı olduğuna inandıkları" ifade edildi.

Fiyat istikrarı sağlanmadan ekonomide başlayan her canlanmanın kısa süreli olacağının belirtildiği açıklamada, “Bu nedenle, ülkemizin hak ettiği refah artışını sağlamak için fiyat istikrarını bir ön koşul olarak görmekteyiz. Fiyat istikrarının sağlanmasıyla Türkiye’de yatırım ortamı iyileşecek, öngörülebilirlik artacak, böylece katma değeri yüksek yeni teknoloji yatırımlarını ülkemize çekmek mümkün olacaktır” denildi.

Yeni ekonomik reform gündeminin yakından takip edildiğine vurgu yapılan açıklamada, “Enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef olmasını destekliyoruz. Enflasyonla mücadeleye yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bir kamu-özel sektör istişare sürecinin son derece faydalı olacağı kanaatindeyiz” ifadesi kullanıldı.

Salgın günlerinde emekçiler büyük bir krizin içine yuvarlanırken, patronlar kar rekorları kırmaya devam etmişti: