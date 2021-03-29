Patronlardan ‘kısa çalışma ödeneği uzatılsın’ çağrısı

Pandemi nedeniyle patronlara tanınan imkanlardan biri olan kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ) süresi 31 Mart’ta sona eriyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün bakanlarla yaptığı toplantı öncesinde patronlar bu sürenin uzatılması için bir kez daha çağrı yaptı.

Patronlara, işçinin ücretini ve SGK primlerini ya hiç ödememe ya da kısmen ödeme olanağı tanıyan kısa çalışma süresinin uzatılması için çağrılar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Ticaret Odası (ATO) başkanlarından geldi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart’ta son buluyor. Firmalarımız normal çalışma düzenine geçinceye kadar kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesine ihtiyaç var” dedi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de yaptığı yazılı açıklamada "Pandemi sürecinde ülkemiz de tüm dünya ile birlikte zor bir dönemden geçiyor. Ülkemizin üretim gücünü kaybetmemesi için sanayi işletmelerimizin nitelikli insan kaynağını muhafaza edebilmesi lazım. Özellikle Nace koduna göre belirlenecek imalat sanayi sektörlerinde kısa çalışma ödeneği mutlaka devam etmeli. Böylece işten çıkarmalar da belli ölçüde yavaşlar. Sıkıntıya düşen firmalarımız da bu imkandan faydalanarak, yetişmiş elemanlarını çıkarmak zorunda kalmayacak ve çalışanlarımız da işlerini kaybetmeyecek” ifadelerini kullandı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise salgın döneminde yaklaşık 33 milyar TL tutarında Kısa Çalışma Ödeneği desteği verildiğini belirttiği açıklamasında "Salgından etkilenen sektörler belli. Bu sektörlere, Kısa Çalışma Ödeneği başta olmak üzere teşvik ve istihdam artırıcı desteklerin salgın süreci tamamıyla son buluncaya kadar devam etmesi hem çalışanlara hem işverene sonuç olarak ülkemize fayda sağlayacaktır” dedi.