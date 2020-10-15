Patronlara yine vergi kıyağı: Devlet kasası emekçinin sırtında

AKP iktidarı pandemide patronları sevindirmeye devam ediyor. Bugün Dünya gazetesinde yer alan habere göre ekonomi yönetimi, kurumlar vergisi oranında önemli bir indirim yapmak için çalışma başlattı.

Patronlar uzun süredir vergi indirimi talebinde bulunuyordu. Bu talep hükümette karşılık buldu. Buna göre 2021 ve sonrası kurum kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisinde ciddi bir indirime gidilecek. Dünya gazetesinde yer alan haberde şu ifadelere yer veriliyor:

“Yapılan çalışma 2021 yılı ve sonrası için ciro bazında kurumlar vergisi oranı uygulamasına geçilecek bir hazırlığı kapsıyor. Kurumlar Vergisinde ciro bazlı sisteme geçilerek, Kurumlar Vergisi'ni yüzde 15 düzeyine düşürme yönünde hazırlıklar yapılıyor. İndirim uygulaması için 10 milyon lira ciro sınırı getirilmesi planlanıyor. Konu ile ilgili çalışmanın kısa süre içerisinde tamamlanarak ekim ayı içinde yasalaştırılması düşünülüyor.

2017 yılında yapılan değişiklikle, kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları kurum kazançlarına uygulanmak üzere geçici olarak yüzde 20‘den yüzde 22’ye çıkarıldı.

Üç yıllık bir dönemi kapsayan bu uygulamanın süresi, 31 Aralık’ta sona eriyor. Herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde, 2021 ve sonraki yıllar kurum kazançlarına yeniden yüzde 20 kurumlar vergisi uygulanacak.”

Profesör Dr. Aziz Konukman bu kararın yurttaşlardaki adalet duygusunu zedeleyeceğini söylüyor. “2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsilinden vazgeçilmesi öngörülen vergi harcaması tutarı 195.6 milyar TL.” diyen Konukman devletin bu kadar bütçe açığı olmasına rağmen zaten sermayedarlardan vergi almaktan vazgeçtiğini söylüyor. Ekonomi yönetiminin bunu güya büyümeyi teşvik etmek için yaptığını ancak ortada tam aksi bir tablo olduğunu belirten Konukman, devletin patronlara gösterdiği düşünceliliği geniş emekçi kesimlere göstermediğini, onların vergisini peşin peşin aldığını söyleyerek şunları söylüyor: “Devlet pandemide patronlara kolaylık sağlamak için elinden geleni yaparken, asgari ücretliden vergi almaktan vazgeçmiyor. Bunu demediği gibi bir de İBAN yollayıp para istiyor. Bu durum ciddiyetle bağdaşmıyor.”

Bütçe açığı 140 milyar

Hükümet bir yandan patronlar için vergi indirimine hazırlanırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Eylül'de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 78 milyar 916 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 34,4 artışla 108 milyar 580 milyon lira oldu.

Ocak-Eylül döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,6 yükselerek 729 milyar 422 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 17,6 artarak 870 milyar 13 milyon lirayı buldu.

Böylece 2020 için gelir - gider makası açılmaya devam ederken, merkezi yönetim bütçesi Eylül'de 29 milyar 665 milyon lira ve Ocak-Eylül döneminde 140 milyar 591 milyon lira açık verdi.

Devletin 195.6 milyar TL’yi sermayeden almaktan vazgeçtiğini düşünüldüğünde, aslıda teorik olarak merkezi bütçenin 55 milyar fazla vermesi gerekiyordu. Bu yük yine emekçilerin sırtına yüklenmiş oldu.



