Patronlara kıyak merkezi: Yer alacak şirketlere 10 yıl boyunca yüzde 100 vergi indirimi

İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) kurulması, işletilmesi, faaliyetleri ve burada yer alacak şirketlere tanınacak kolaylıkların yer aldığı yasa teklifine son şekli verilerek imzaya açıldı.

Buna göre, merkezde faaliyet gösterecek firmalar 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi'nden yüzde 100'lük indirim, işlemlerinde damga ve harçlardan muaf olacak, belli koşullarla vergi kesintisi yapılmayacak.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, teklif hazırlanırken kesinti ve muafiyetlerin oranları New York ve Londra gibi finans merkezleri referans alacak şekilde konulduğu öne sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı yönetecek

Haberde AKP'nin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunacağı yasa teklifinde öne çıkan başlıklar şu şekilde özetlendi.

İstanbul Finans Merkezi (İFM) bölgesinde altyapı dahil tüm hizmetler Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan yönetici şirket tarafından yürütüleceği ifade edilirken şirketlerin yürüttükleri işlemlerde kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinin görev alacağı Tek Durak Büro oluşturulacağı büronunda Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından sevk ve idare edileceği belirtildi.



Şirketlerin faaliyetler kapsamında elde edilen kazançlarının yüzde 75'i Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde, Kurumlar Vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirileceğinin belirtildiği haberde 2031 yılına kadar bu oranın yüzde 100 olarak uygulanacağı kaydedildi.

Sermayenin Saray kolu: Finans ofisi

SoL yazarı Kadir Sev 'Sermayenin Saray kolu' başlıklı yazısında Cumhurbaşkanlığı'na bağlı ofislerine dönük şu değerlendirmeyi yapmıştı.

"Kamu tüzel kişisi sayılıyorlar ama kamu kuruluşlarının uymakla yükümlü oldukları kurallar onlara işlemiyor; özel hukuk kurallarınca yönetiliyorlar. Özel bütçeli sayılıyorlar ama gelirleri Cumhurbaşkanlığı bütçesinden aktarılan ödeneklerden oluşuyor; idari ve mali özerklikleri var ama Cumhurbaşkanının sözünün dışına çıkamıyorlar.

İhale Yasalarına uymaları gerekmiyor; gereksinmelerini, yerli ve yabancı şirketlerle ikili görüşmelerle ya da pazarlık yaparak karşılıyorlar.

Ofislerin kadro sayıları Cumhurbaşkanı Kararlarıyla belirleniyor. Dahası kimlerin atanacağına ve ne tutarda ücret verileceğine bile Cumhurbaşkanı karar veriyor. Sınav falan yok. Sözleşmeli çalıştırılıyorlar. Ataması yapılan kişi memur ise bu statüsünden vazgeçmesi gerekiyor. Yerli ve yabancı uzman/danışman görevlendirebiliyorlar.

Ofisleri kimin denetleyeceği belirsiz. Aslına bakarsanız bunun hiç önemi yok; Özel hukuk kurallarınca yönetiliyorlar. Harcama/yatırım tercihlerinin denetlenmesi Anayasayla yasaklandı. İhale; Devlet Memurları; Harcırah; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasalarından bağışık tutuldukları için yasalara uygunluk denetimi de yapılamıyor. Çalışanlara verilen ücretler bile gizli tutuluyor."

Finans Ofisi

Değerlendirmesinde 'Finans Ofisi'yle ilgili de "Ofisin, Finansal Stratejiler ve Analiz; Katılım Finans; İstanbul Finans Merkezi; Yurtdışı faaliyetler; Yönetim Hizmetleri olmak üzere 5 Daire Başkanlığı var. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarından destek, bilgi, personel almak ve giderlerini başka kurumların üzerine yüklemek yetkileri var.

Tahsis edilen ödeneğin az oluşuna bakmayın. Pekin’den Londra’ya kesintisiz ticaret yolu oluşturma hedefi doğrultusunda yürütülen; “Bir Kuşak, Bir Yol” Projesinin geliştirilmesi; olgunlaştırılması ve yaşama geçirilmesinde önemli görevler üsleniyor. İnternet sitelerinde; “Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, İstanbul Finans Ofisi’nin (İFM) idari süreçlerinin yürütülmesinden ve finansal kurumların İFM kapsamında yapmakta olduğu çalışmaların koordinasyonundan sorumludur” yazıyor demişti.