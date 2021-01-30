'Patronlara hak çiğnemek serbest, işçilere eylem yapmak yasak'

Gaziantep OSB'deki Uslu Group'un Güven Boya iplik fabrikasında, sendikalı olduğu için 4 işçi işten atılmıştı. Sendikanın fabrika önünde açıklama yaparak direniş başlatacağını duyurmasının ardından 2 işçi daha işten atıldı.

DİSK-Tekstil İşçileri Sendikası adına açıklama yapan Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, "Antep'te ne zaman patronların işçilere yağtığı zulme karşı eylemlere başlasak, hemen ardından valiliğin basın açıklaması, yürüyüş vb bütün eylem ve etkinlikleri yasaklama kararı geliyor" dedi.

"Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde, işten atma yasağına rağmen işçileri sokağa atmak serbest" diyen Tükmen, "Patronlara yasal ve anayasal hakları çiğnemek serbest! Ama işçilerin hakları için sokağa çıkması yasak, öyle mi Sayın Antep Valiliği?" şeklinde konuştu.

Sendika, yasakların geri çekilmesini ve tazminatsız işten atılan 4 işçinin işe geri alınmasını talep ediyor.

Gaziantep pandemi dönemi boyunca çok sayıda hukuksuz işten çıkarma ve hak gasplarının yaşandığı bölgelerin başında geliyor.