Patronlar memnun: MÜSİAD'dan 'açlık ücretine' alkış

MÜSİAD’dan yapılan açıklamada, "asgari ücrette, 2020 sonu için tahmin edilen enflasyon oranının üzerinde bir artış oranı belirlenmesi ve böylece çalışanların alım gücünde gözlenecek kaybın önüne geçilmiş olmasının memnuniyet verici olduğu" belirtildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nden yapılan açıklamada, "kurulduğu günden bugüne MÜSİAD’ın, bütün çalışanların yaşamlarını insani şartlarda ve onurlu bir şekilde sürdürmesi gerektiğini savunduğu" kaydedildi.