Patrona zam yok: AKP doğalgaz zammını sadece halka yapıyor!

AKP iktidarının yeni yılla birlikte doğalgaz zammını otomatiğe bağladı.

Ocak ayından bu yana her ay başında doğalgaza yüzde 1 zam yapan iktidarın zamlarının önümüzdeki aylarda da devam edeceği belirtilirken, yurttaşlara yansıyan bu zamlar doğalgaz yakıtlı elektrik santrallerine ve büyük sanayi kuruluşlarına işlemiyor.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, "Bugün doğalgaza yine bir zam yapıldı. Bu durum, iktidarın elektrik santrallarına indirim, konut ve küçük işyerlerine zam şeklindeki doğalgaz fiyatlandırma politikasının sürdüğünü göstermektedir" açıklamasında bulundu.

Santrallere indirim, büyük patronlara yüzde 7, halka yüzde 46 zam

"BOTAŞ’ın gaz satış fiyatlar 2019 Ocak–2021 Nisan döneminde, konut aboneleri ve küçük ticari/sınai işletmeler için yüzde 46,34 oranında artmıştır. Aynı dönemde büyük sanayi kuruluşlarına satılan doğalgazın fiyat artışı yüzde 7.79 olurken, doğalgaz yakıtlı elektrik santrallarına net bir destek sağlanarak, satış fiyatlarında artış olmadığı gibi, yüzde 6 indirim yapılmıştır" diyen Yener, şu tabloyu paylaştı:

Yeni zamlar kapıda

BOTAŞ’ın uzun vadeli anlaşmalarla Rusya Federasyonu, İran ve Azerbaycan’dan boru hatları ile ithal ettiği doğalgazın fiyatının 170-190 dolar/1000m3 aralığında olduğu bilgisinin basında birçok haberde yer aldığına işaret eden Yener, Habertürk gazetesinde konuyu yakından takip eden Olcay Aydilek'in doğalgaz alım fiyatının yılın ikinci çeyreğinde 210 dolara yükseleceğini yazdığına işaret etti.

Destek büyük patronlara

Bu tür bir fiyat artışının BOTAŞ’ın önümüzdeki aylarda da doğalgaz fiyatlarını artıracağı anlamına geldiğini belirten Yener, "Subvansiyonlu fiyatlarla satılan doğalgazda fiyat desteğinin konutlar ve küçük esnafın işyerleri ile sınırlı olması gerekir. Oysa BOTAŞ satış fiyatları, doğalgazda tüm tüketici gruplarına sübvansiyonun sürdüğünü göstermektedir. Burada dikkat çeken nokta, büyük sermaye kuruluşlarına ve doğalgaz yakıtlı elektrik santrallarına maliyetin altında gaz satışı ile büyük özel şirketlerin desteklenmesidir" ifadesini kullandı.

Elektrik yüzde 48, doğalgaz yüzde 46 zamlandı

Ocak 2019’dan bugüne TÜİK’in resmi enflasyon artışı yüzde 30 düzeyinde olurken, konutlarda elektrik fiyatları yüzde 48,35, doğalgaz fiyatları konut ve küçük sanayi için fiyatları yüzde 46,34 oranında arttı.