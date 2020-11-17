Patron tacizine uğrayan kadına 'Suriye'ye göndeririz' tehdidi

Suriye’den ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen E.B. adlı sığınmacı kadın, Diyarbakır’da eşinin patronu R.N. tarafından taciz edildiği iddiasıyla Emniyet’e ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre soruşturma, R.N’nin birkaç ay önceye kadar Güvenlik Şube Müdürü olan kardeşi M.N’nin etkisi ile kapatıldı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, suçlamaları kabul etmeyen R.N., “Zam istedi yapmadım. Kardeşimin kariyerini engellemek için iftira atıyorlar” dedi. E.B. ise “Emniyet’te kardeşim var, seni Suriye’ye göndeririz, eşini de öldürürüz” diye tehdit edildiğini söyledi.

Takipsizlik kararına itiraz eden E.B’nin avukatı Zeynep Şeşeoğulları, “Soruşturma başından sonuna kadar asayiş şube müdürlüğü ile yürütülmüş. Gözaltı, fezleke ve telefon teslim işlemlerinin altında da sırasıyla asayiş şube müdürü ve müdür vekilinin imzası vardır. Soruşturmada deliller toplanmamış veya lehe olan diğerleri ise göz ardı edilmiştir. Mağdure ve şüpheli yüzleştirilmedi. Tanıkların ifadesi ve psikolojik tıbbi rapor alınmadı. Şüphelinin kardeşi soruşturma işlemleri üzerine gölge düşürmüştür. Mağdur ve ailesi Türk vatandaşı değildir. Kimseleri yoktur. Soruşturmanın kasten takipsizlik kararı çıkacak şekilde yönlendirildiği soruşturma makamının aykırı bir şekilde yeterli şüphe nedenleri varken soruşturmayı kapattığı anlaşılmaktadır” dedi.