Patron örgütü TÜSİAD'dan HDP'ye ziyaret

Patron örgütü Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyet, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı HDP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Görüşmede, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Erol Katırcıoğlu da yer aldı.

HDP'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ''Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Merkezimize ziyarette bulundu. Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar tarafından kabul edilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Yönetim Kurulu üyeleri Nüket Küçükel, Önder Sezgi, TÜSİAD Ankara Daimi Temsilcisi Vekili Barış Urhan’dan oluşan heyet, Ekonomi Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Garo Paylan tarafından karşılandı. TÜSİAD ile görüşmeye Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar, Eş Genel Başkan Yardımcımız Garo Paylan ve Milletvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Erol Katırcıoğlu katıldı. Görüşmede güncel gelişmeler ile Türkiye’nin ekonomik, siyasi durumu ele alınarak, siyasi partiler ve STK’ların sorumlulukları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu'' denildi.