Patron çıldırdı, öğretmenlere saldırıyor!

Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, okulların açılmasına ilişkin, eğitimcilerin endişe ve eleştirilerine karşılık tüm özel okulların "eğitime hazır olduğunu" öne sürerek açıklamalar yaptı.

Dal, "Bir kısmı 17’sinde, bir kısmı da 24’ünde telafiye başlayacaklar. Okullarımız TSE ve Bilim Kurulu’nun tüm standartlara uygun. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Dünyanın her yerinde okulların açılması birinci gündemken burada tek muhalefet var, o da öğretmen sendikaları. İşe gitmeden maaşlarını alıyorlar. Sanırım rahata da alıştılar" diye konuştu.

Öğrenci ve velilerin endişelerine, artan vaka sayılarına rağmen özel okul patronlarını korumak adına yapılan bu açıklamaların ardından eğitim emekçilerinin tepkisi de gecikmedi.

Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Özel okul patronlarının derneği olan Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal okulların açılıp açılmayacağına ilişkin yaptığı bir açıklamada, öğretmenleri rahata alışmakla ve işe gitmeden maaşlarını almakla suçluyor. Belli ki, Dal ve bağlı özel okul patronları, kârlarının düşmesinden yaşadığı endişeyi öğretmenlere saldırarak, onları suçlayarak aşmaya çalışıyor. Oysa çalışmadan kazananların, pandemi sürecinde yüzlerce özel okulda öğretmenlerin emeğine göz koyanların kimler olduğunu herkes bilmektedir. Hakkını arayıp örgütlenen öğretmenler patronlardan bunun hesabını soracaktır.

Dal, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada şu sözleri söylemiş: 'Dünyanın her yerinde okulların açılması birinci gündemken burada tek muhalefet var, o da öğretmen sendikaları. İşe gitmeden maaşlarını alıyorlar. Sanırım rahata da alıştılar. Peki diğerleri? DSÖ ‘okulları açmak esastır’ dedi. Bazıları ise hâlâ ‘sendika ağzı’ ile hareket ediyor. ‘Hastalanır mıyız?’, ‘Korkuyoruz’ diyerek sosyal medyada gerçek kimliğini gizleyip, yazıp çizenlerle bu iş olmaz. Mesele eğitim.'

MEB’in takvimine göre 15 Ağustos’ta okullarda telafi eğitimi yapılabileceği, 31 Ağustos’ta da okullarda yeni dönemin açılacağı ilan edilirken, AKP’nin toplumun değil sermayenin ihtiyaçlarını merkeze alarak salgın sürecini yönetememesi ve vaka sayılarının tekrar artışa geçmesi nedeniyle veliler, öğretmenler, öğrenciler, tüm toplum bu süreçte sağlıklarının nasıl etkileneceğinden endişe duyuyor.

Özel okul patronlarının endişesi ise başka! Onlar, yeterince öğrenci kaydı yapamadıkları için kârlarının düşecek olmasından endişeliler. Onun için de kurdukları patron derneğinin başkanı Dal’ın ağzından ‘İşe gitmeden maaşlarını alıyorlar. Sanırım rahata da alıştılar’ diyerek öğretmenlere ve onların endişelerini dile getiren sendikalara saldırıyor, ‘mesele eğitim’ diyerek tüccarlıklarını gizlemeye çalışıyorlar."

'Kimin rahata alıştığı, çalışmadan para kazandığı ortada!'

"Oysa ki, sadece pandemi sürecinde değil, on yıllardır kimin rahata alıştığı, çalışmadan para kazandığı ortada!

AKP döneminde aldığı teşviklerle ve eğitim tüccarlığıyla giderek büyüyen özel okul patronları, pandemi sürecinde de uzaktan eğitim çalışmalarını sürdürdükleri halde yüzlerce okulda kimi zaman öğretmenlerin maaşlarını ödemeyerek, kimi zaman sadece devletten aldıkları kısa çalışma ödeneğini öğretmenlere vererek, yüzlerce okulda öğretmenleri ücretsiz izne çıkararak, kârlarının düşmesini emekçilerin hakkını gasp ederek engellemeye çalışıyorlar.

Özel okul patronlarını ve patron derneği başkanı Dal’ı uyarıyoruz: Kâr hırsınızı, tüccarlığınızı eğitim emekçilerine ve öğretmen örgütlerine saldırarak gizlemeye çalışmayın.

Bu ülkenin aydınlık eğitim emekçilerinin sağlıklı koşullarda öğrencileriyle yüz yüze buluşma, emekleriyle eğitim-öğretim süreçlerini sürdürme istekleri, sizin tüccar kafanızın sınırlarının çok ötesindedir. Eğitim emekçileri tüm toplumsal yaşam alanlarında ve okullarda salgına karşı tüm önlemlerin alınması, öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların sağlığını koruyacak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesini sağlayacak koşulların hazırlanması halinde öğrencileriyle buluşmaya, görevini yapmaya hazırdır.

Diğer taraftan ne MEB’in ne özel okul patronlarının okulları sağlıklı koşullarda açmaya yönelik ciddi bir hazırlık içinde olduğu görülmemektedir. Çünkü bu düzende, toplumun değil sermayenin ihtiyaçlarını merkeze koymuş AKP’nin de, kâr hırsıyla eğitime, öğrenciye, veliye ve öğretmene bakan özel okul patronlarının da bu hazırlığı yapmak için bir önceliği yoktur, olamaz.

Patron derneğinin başındaki Dal’a sesleniyoruz: Öğretmenlere, emek örgütlerine saldırmayı bırakıp, işinize bakın!

Çalışmadan kazananlar, pandemi sürecinde yüzlerce özel okulda emekleri gasp edilen öğretmenler değil okul patronlarıdır. Özel okullarda örgütlülüğünü giderek büyüten öğretmenler, kâr hırsınızın gözünüzü bürümesiyle rahatlıkla dile getirdiğiniz bu saldırgan sözlerin hesabını mutlaka soracaktır."