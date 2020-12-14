Patron buyurdu, Hürriyet Milli Piyango'yu aklama derdine düştü

Medya ombudsmanı Faruk Bildiri, Hürriyet gazetesinde çıkan haber görünümlü Milli Piyango reklamlarına tepki gösterdi. Milli Piyango Hürriyet'in de sahibi olan Demirören Grubuna ait.

Haber Merkezi

Hürriyet gazetesinin de eski ombudsmanı olan medya ombudsmanı Faruk Bildirici gazetede Milli Piyango ile ilgili çıkan haber görünümlü reklam içeriklerine tepki gösterdi. Son yıllarda piyangoda hile yapıldığına dönük ciddi tartışmalar üzerine yılbaşı da yaklaşırken kurumu aklama çabasına giren gazetede konuyla ilgili içerikler yayınlanmaya başladı. 

Bildirici bu içeriklere şöyle tepki gösterdi:

"Milli Piyango’da KDV’nin Demirörenler için sıfırlandığının ortaya çıkmasından sonra Hürriyet Ekonomi sayfasında başlayan haber görünümlü reklamlar bugün Ertuğrul Özkök’ün köşesinde devam ediyor..."