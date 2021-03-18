Patrikhanede 'itaatsizlik' tasfiyesi: İki numara görevden alındı

Fener Rum Patrikhanesi’nin karar organı Sen Sinod Meclisi (Ruhani Meclis) hiyerarşisinde Patrik Bartholomeos’dan sonra iki numaralı isim konumundaki Kadıköy Metropoliti Athanasios Papas’ın (85) görevden alındı.

Papas’ın yerine Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis atandı.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Sen Sinod Meclisi’nin şubat ayındaki toplantısında, Athanasios’un “Patrik ve Sen Sinod’a itaatsizlik ve saygısızlık göstermesi, ayrıca pek çok kez Patrikhane kurallarını çiğnemesi” nedeniyle görevden alındığı belirtildi.

Athanasios, Kadıköy doğumlu ve Heybeliada Ruhban Okulu mezunu. Kadıköy Metropoliti seçilen Emanuil ise Yunanistan’ın Girit Adası doğumlu. Türkiye’nin 2010’da yurtdışında Patrikhane’ye bağlı metropolitlere vatandaşlık hakkı tanıması sonrasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. 2003’den beri Fransa Metropoliti görevindeydi.

Emanuil’in, yeni Kadıköy Metropoliti olarak göreve başlaması nedeniyle cumartesi günü Patrikhane’de düzenlenecek dini ayine, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in yeğeni olan Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanis ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Vlasis katılacak. Bakoyanis’in yarın İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüşmesi bekleniyor.

Kadıköy Metropoliti, Patrikhane hiyerarşisinde önemli bir mevki. 12 metropolitten oluşan Sen Sinod Meclisi’nde “Birinciden (Patrik) sonraki birinci olarak” sayılıyor. Bartholomeos da 1991’de Patrik seçilmeden önce Kadıköy Metropoliti görevindeydi.