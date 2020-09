Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen ay yaşanan ve en az 180 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin yaralandığı patlamanın ardından bugün de büyük bir yangın çıktı.

Liman bölgesindeki bir petrol ve lastik deposunda çıkan yangın kent sakinlerinde paniğe yol açtı.

Yangına neyin sebep olduğunun henüz bilinmediği kaydedildi.

Insane fire at the port, causing a panic all across #Beirut. We just can’t catch a break. pic.twitter.com/PtdHehPlz0