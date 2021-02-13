Patlamada yaralanan işçi yaşamını yitirdi

Balıkesir Gönen'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki döküm fabrikasında yaşanan patlamada yaralanan 28 yaşındaki işçi Hakan Arslan yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Gönen Organize Sanayi bölgesindeki döküm fabrikasında yaşanan patlamada ağır yaralanan ve hastanede tedavi altında olan Hakan Arslan yaşamını yitirdi.

Hastanede 4 gün boyunca yaşam mücadelesi veren işçinin cenazesi Gönen'de toprağa verilecek. 