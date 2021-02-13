Gönen Organize Sanayi bölgesindeki döküm fabrikasında yaşanan patlamada ağır yaralanan ve hastanede tedavi altında olan Hakan Arslan yaşamını yitirdi.
Hastanede 4 gün boyunca yaşam mücadelesi veren işçinin cenazesi Gönen'de toprağa verilecek.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patlamada yaralanan işçi yaşamını yitirdi
Balıkesir Gönen'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki döküm fabrikasında yaşanan patlamada yaralanan 28 yaşındaki işçi Hakan Arslan yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Gönen Organize Sanayi bölgesindeki döküm fabrikasında yaşanan patlamada ağır yaralanan ve hastanede tedavi altında olan Hakan Arslan yaşamını yitirdi.
Hastanede 4 gün boyunca yaşam mücadelesi veren işçinin cenazesi Gönen'de toprağa verilecek.