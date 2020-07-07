Patlama sonrası patronların 'moral' yemeğiyle ilgili belediyeden açıklama: Külliyen yalandır, ilgimiz yok

7 kişinin yaşamını yitirdiği Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlama sonrası henüz arama çalışmaları devam ederken MÜSİAD Genel Başkanı ve şube başkanlarının da bulunduğu heyetin, patronlara ve fabrikanın sahibi ve MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun'a "moral" için düzenlediği ve tepki çeken yemekle ilgili Hendek Belediyesi açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Fabrikanın sahibi olan MÜSİAD Başkanı Yaşar Coşkun’un basına yansıyan açıklamaları ve bazı çevrelerin, Bayraktepe’deki bu toplantıyı Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu organize ettiği yönündeki söylemleri külliyen yalandır. Hendek Bayraktepe Derneği Başkanı olan MÜSİAD Sakarya İl Başkan Yardımcısı Özcan Nalbant tarafından düzenlenen bu yemek nedeniyle tesisimize 3 bin lira, yine Özcan Nalbant tarafından ödenmiştir" denildi.

Belediye açıklaması şöyle:

Facia sonrası düzenlenen ve MÜSİAD Bursa'nın Twitter hesabından yapılan "moral yemeği" tepkilerin ardından kaldırılmıştı.