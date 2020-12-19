Patlama sonrası özel hastaneler: Parayı nakit vermezseniz yatış yapmayız!

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin Covid-19 yoğun bakım servisinde oksijen tüpü kaynaklı olarak meydana gelen patlama sonrası yangın çıkmış, 9 hasta yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından hastaneden yapılan açıklamada, yoğun bakımda bulunan 11 hastanın diğer hastanelere sevk edildiği ifade edilmişti.

Bu isimlerden biri Mehmet Yıldırım adlı yurttaşın babasıydı.

Yıldırım, olaya ilişkin sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Sanko'daki patlama sonrası Covid servisinde tedavi gören babamı NCR hastanesine sevk etmişler. Yatış için günlük 1000 TL + diğer giderlerin 3 günlük ücreti olan 3000 TL'yi NAKİT almadan yatış yapmıyorlar. Valiliğe ulaşamıyorum.. Sokağa çıkma yasağı var" dedi.

Yıldırım sonraki paylaşımında ise "2000 TL verdim makbuz istedim.... Veremem dedi... Sağlık Müdürlüğü, valilik el atmalı bu işe" ifadesini kullandı.

Gaziantep Valiliği Özel Kalem Müdürü Aslan Tektaş, Yıldırım'a sosyal medya üzerinden ilettiği mesajda "Mehmet bey öncelikle geçmiş olsun hastane yönetimi ile konuştum, konuyu takip ediyoruz" dedi.

Bu yazışmanın ardından Yıldırım'ın olayı duyuran mesajlarının silindiği görüldü.

Olaya ilişkin Sabah gazetesinde yer alan haberde ise, "Valilik müdahalesiyle para iadesi yapıldı" denildi. Ancak özel hastanelerin tamamı, ülke genelinde aynı uygulamayı sürdürürken, "peşin para" ödenmedikçe hasta kabulünün yanı sıra tek bir işlem dahi yapmıyorlar. Gaziantep'te yaşanan bu durum, "patlama" sonrasında dahi özel hastanelerin uygulamasında bir değişiklik olmadığının ispatı niteliğinde.