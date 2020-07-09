Patlama bölgesinde görüntüleme krizi: Jandarma belediyenin drone'unu düşürdü

Sakarya Hendek'te patlayan havai fişek fabrikasının patlayıcı maddelerinin imha için götürüldüğü Taşkısığı'nda 3 askerin yaşamını yitirdiği ikinci patlamanın yaşandığı bölgeyi görüntüleyen bir drone jandarma tarafından vurularak düşürüldü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait drone'u uçuran personel de gözaltına alındı.

Sözcü'nün haberine göre, Sakarya’nın Taşkısığı Mahallesi’nde meydana gelen mühimmat yüklü kamyonun patlaması sonrasında patlamayı havadan görüntüleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ait drone jandarmalar tarafından ateş edilerek düşürüldü.

3 askerin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı patlama sonrasında olay yerini havadan görüntüleyen drone, jandarmalar tarafından ateş edilerek düşürüldü. Drone’u uçuran büyükşehir belediye personeli E.O. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Drone’un düşürülme emrinin kim veya kimler tarafından verildiği öğrenilemedi.

Hendek’teki ve Taşkısığı’ndaki iki patlama da birçok haber ajansı tarafından görüntülenmişti. Olayın olduğu yerin askeri bölge olmadığı belirtildi.