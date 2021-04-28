Patent hakkının kaldırılmasına tek karşı çıkan Bill Gates değil

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) aşıda patenti geçici olarak kaldırma önerisine ABD'li ilaç endüstrisinin yanı sıra Hollywood'un, büyük yayıncı şirketlerin, müzik endüstrisinin de karşı çıktığı belirtildi.

The Intercept'te çıkan Lee Fang imzalı yazıda, ABD'li sinema ve televizyon şirketi The Motion Picture'ın, ABD Kongresi ve Beyaz Saray'ın öneriye karşı çıkması için 5 lobiyi görevlendirdiği belirtildi.

Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği'nin (RIAA) eski yetkilerinden Neil Turkewitz de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dünya Ticaret Örgütü'nün önerisinin müzisyenlere, sahne sanatçılarına ve diğer kültür sanat işçilerine zarar vereceğini öne sürdü.

RIAA sözcüsü, The Intercept'e yaptığı açıklamada, "dünyanın pandemiyle mücadelesini sonuna kadar desteklediklerini, ancak patent hakkının kaldırılmasını pandemiyle mücadeleyle ilgisiz tüm alanları etkileyeceğini" iddia etti.

Endüstri kaynakları, lobilerin öneriden dolayı endişeli olduklarını, aşıda patent hakkının kaldırılması durumunda "korsancılığın artacağını" savunduklarını aktardı.

Öte yandan, DTÖ'nün öneri taslağında "Paragraf 1'deki patent hakkı önerisi, Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması'nın 14. Maddesi kapsamında, Sanatçıları, Ses Kayıt Yapımcılarını ve Yayın Kuruluşlarını etkilememelidir" ifadesi yer alıyor.

Hollywood lobisinin ilk girişimi değil

Yazıda, Hollywood lobisinin insan haklarıyla ilişkili anlaşmalara müdahalesinin ilk kez olmadığı hatırlatılıyor. Amerikan Sinema Filmleri Derneği (MPA) lobisinin, engelli insanların sanat çalışmalarına erişimi için patent istisnaları oluşturulmasının öngörüldüğü uluslararası 2013 Marrakesh VIP Anlaşması'na da karşı çıktığına işaret edilen yazıda, lobinin istisnaların yalnızca görme engelli kişiler için geçerli olması gerektiğini, işitme engellilerin bu istisnadan "kazanç" sağlayabileceğini iddia ettiği ve lobinin girişimleri sonucunda anlaşmanın değiştirildiği vurgulandı.

Dünya genelinde, aşıda patentin kaldırılması çağrıları artarken, Bill Gates, bunun "kötü bir fikir olduğu" öne sürmüştü.