Patates vardı da Dersimli mi almadı?

Kapitalist körlüğün, tarımda yıkım politikalarının yarattığı bir yeni rezaleti geçtiğimiz günlerde idrak ettik.

Bir yıl önce aşırı fiyatlanan patates ve soğan bu yıl büyük bir enflasyon yaşadı. Hükümet tarladan toplayıp pazara taşıma maliyetini bile karşılamayan düşük fiyatlar karşısında üreticiyi "kurtarmak" ve vatandaşa bedava patates, soğan yedirmek için harekete geçti.

Sistemin rezilliği, AKP iktidarının "fakir fukara" edebiyatıyla örtülürken, yurttaşlara tırlarla patates-soğan dağıtıldı.

Türkçesi, tarımda plansızlığın ve kapitalist rekabetin ürünü olarak ortaya çıkan ürün fazlası, AKP iktidarı için ekonomik bir seçim yatırımına dönüştü.

Bu dağıtımlarda tırların uğradığı kentlerden birisi de Dersimdi. Dersimlilerin "hükümetin verdiği patatesi" reddedip geri gönderdiği haberleri yayıla dursun, gerçek biraz farklı.

Görüştüğümüz muhtarlar, tırlardan önce kendilerine dağıtım listelerinin verildiğini, dağıtım bu listelere göre yapıldığı için kendilerinin de mahalle halkıyla karşı karşıya getirildiğini söyledi.

"Hükümetin yolladığı patates tırlarını geri yollamak" gibi bir şey sözkonusu değil. Tersine muhtarlar, hayat pahalılığından her yurttaş kadar etkilenen Dersim halkının patates tırlarına ilgi gösterdiğini ancak, tırların onlara pek ilgi göstermediğini söylüyor!

AKP eliyle hazırlanmış dağıtım listelerine "patates dağıtımı" yapılırken, pek çok yurttaşın payına boş file düştü.

Halktan toplanan vergilerle karşılanan patates tırlarını geri çevirmek yoksul Dersim halkı için bir gurur gösterisinden çok şımarıklık sayılabilirdi.

Şımarıklık yine iktidar yanlılarına kaldı. Parti listeleriyle dağıtılan patates yoksulluğa çare olarak değil, yine adaletsiz bir seçim yatırımı olarak halkın karşısına çıktı.