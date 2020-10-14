Patara’daki Roma Tiyatrosu, bin 500 yıl sonra oyunla buluştu

Kaş’ın Yeşilköy Mahallesi Halk Tiyatrosu oyuncuları ‘Kanlı Nigar’ı sahnelerken, 3 bin kişi oyunu ilgiyle takip etti.

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti’ndeki Roma Tiyatrosu onarıldı. Onarılan Roma Antik Tiyatrosu’nda bin 500 yıl sonra ilk kez bir tiyatro oyunu sahnelendi. Kaş’a bağlı Yeşilköy Mahallesi Halk Tiyatrosu, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve Patara Antik Kenti Kazı Başkanlığı’nın desteğiyle ‘Kanlı Nigar’ adlı oyunla, Patara Antik Roma Tiyatrosu’nda izleyicilere tarihi bir gece yaşattı. Oyunu, yerli ve yabancı yaklaşık 3 bin kişi izledi.