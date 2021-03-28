Patara’da 12 milyonluk ihale kapsamında yapılan yürüyüş yolu çöktü

"2020 Patara Yılı" etkinlikleri için antik tiyatroda uygulanan acil müdahale ve ören yeri çevre düzenlemesi kapsamında yapılan yürüyüş yollarında çökme kırılmalar meydana geldi. Yaklaşık 12 milyonluk ihale kapsamında yapılan projede kullanılan ahşap polimer zemin döşemesinin TSE standartlarına uygun olmadığı ortaya çıktı. Hazırlanan bilimsel raporda, yürüyüş yolunda kullanılan profillerin en kesitlerinin 3,50 milimetre ile 6 milimetre arasında değiştiği ve gözle görülebilen boşlukların gözlemlendiği kaydedildi.

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Gelemiş köyü sınırlarında yer alan Patara antik kenti, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılı için Türkiye’nin turizmdeki tanıtım yüzü olarak ilan edildi. Bu kararın ardından antik kentte hummalı bir çalışma başlatıldı. AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu, 8 Şubat 2020’de yerel basına verdiği demeçte, Patara Yılı kapsamında 100 milyon lirayı bulacak bir bütçe düşündüklerini, ziyaretçi sayısı hedeflerinin ise 5 milyon civarında olduğunu açıklamıştı.

Etkinlikler için acil müdahale projesi

Patara Yılı kapsamında antik kentte yapılması planlanan etkinlikler için ziyaretçi karşılama merkezi ve otopark inşa edildi. Bu kapsamda ihaleye çıkarılan “Patara Ören Yeri Antik Tiyatro Yapısı Acil Müdahale ve Çevre Düzenlemesi İşi” de, 24 Mart 2020 tarihinde yapılan sözleşme ile ihaleyi kazanan Karacan Grup İnşaat Makine Mühendislik İth. İhr. Ltd. Şti.’ne verildi. 11 milyon 978 bin TL sözleşme bedeli karşılığında işi alan yüklenici firma çalışmalarına başladı.

Zeminin kaplama malzemesi tepki çekmişti

Bu arada Covid-19 pandemisi nedeniyle sokak kısıtlaması getirilirken Patara Yılı kapsamında yapılması planlanan etkinlikler de ertelendi. Haziran 2020’de ziyaretçilere açılan antik kenti Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da ziyaret etmişti. Emine Erdoğan, 19 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen ziyareti sırasında acil müdahale ve çevre düzenlemesi projesinin uygulandığı antik tiyatroda da inceleme yapmıştı. Emine Erdoğan’ın Patara ziyareti sırasında antik tiyatronun zemininde uygulanan ve plywood adı verilen modern kaplama malzemesi gündeme gelmişti. Geçici bir düzenleme olduğu belirtilen zemin malzemesi tarihi dokuyla uyumlu olmadığı gerekçesiyle tepkilere neden olmuştu.

Yürüyüş yolunda çatlak ve kırıklar oluştu

Pandemi döneminde olmasına rağmen önemli bir ziyaretçi kitlesini ağırlayan Patara antik kentinde engellilerin de daha rahat gezebilmesi amacıyla yapıldığı öne sürülen yürüyüş bandında bir süre sonra kırılmalar ve çatlaklar oluşmaya başladı.

Yürüyüş yolunda çökmeler oluştu.

Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma yetkilileri arasında işin bitirildiği tarih olan 30 Ekim 2020’de hazırlanan, 23 Kasım 2020’de imzalanan geçici kabul tutanağında, “Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve geçici kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaların görülmediği” tespitine yer verilmesi dikkat çekiyor.

İÜ'den dayanıklılık testi istendi

Ancak geçici kabul tutanağında yapılan işte bir kusurun olmadığı belirtilmesine rağmen yürüyüş bandında çökmeler ve çatlaklar oluşunca kullanılan malzemeyle ilgili test yapılması gündeme geldi. Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Dekanlığına yazılı başvuruda bulunarak, Patara ören yeri yürüyüş yollarında ahşap polimer zemin döşemesi malzemesiyle yapılan imalatın kusurlu olup olmadığının anlaşılması için bir rapor hazırlanmasını talep etti.

Patara ören yerinde yapılan yürüyüş yolunda meydana gelen kırılmalar...

Rapor: ‘Kullanılan malzeme TSE standardını karşılamıyor’

Kurumun 7 Ocak 2021 tarihinde yapılan başvuruyu değerlendiren fakülte yönetimi, söz konusu malzemeler üzerinde TSE standartlarına göre yapılan dayanıklılık testlerinin ardından rapor hazırladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi’nin hazırladığı 9 Mart 2021 tarihli raporda, zemin döşemesinde kullanılan profillerde yapılan incelemede çıplak gözle görülebilen boşluklar gözlemlendiği belirtildi. Profillerin kalınlıklarının da farklı olduğu vurgulanan raporda, “Bazı deck malzemelerde et kalınlıkları ile dikme kalınlıklarının az olması ve enine kesitlerde bazı boşlukların bulunması, deck profillerin kırılma yükü bakımından TS EN 15534-4 standardını karşılayamamasının en önemli nedenidir” denildi.

‘Dayanak açıklığı fazla, kırılma yükü düşük'

Döşeme sırasında dayanak açıklığının fazla uygulanmış olmasının kırılma yükünün düşük çıkmasına neden olduğu bilgisine yer verilen raporda, zemin malzemesinin döşenmesi sırasında standardın öngördüğü yükü karşılayacak bir dayanak açıklığının uygulanması gerektiği belirtildi.

Raporda yer verilen bilgilere göre Patara ören yeri ve antik tiyatronun çevresinde uygulanan yürüyüş bandı profillerinin en kesitleri de farklı çıktı. Bazı malzemelerin en kesitleri 6 milimetre, bazılarının ise 4 milimetre olduğu kaydedilen raporda, 3,50 ila 6 milimetre arasında değişen en kesitlerinde gözle görülür farkların bulunmasına dikkat çekiliyor.