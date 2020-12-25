Paşinyan'dan erken seçim çağrısı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan erken seçim çağrısı yaptı.

Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifasını talep eden muhalefetin halk desteğini arkasına almadığını savundu ve halkın kararı neticesinde Başbakanlık görevinden ayrılmaya hazır olduğunu söyledi.

"Sadece halkın kararıyla Başbakanlık görevini terk edebilirim" diyen Paşinyan "Halkın güveninin yeniden tesis edilmesi durumunda bu zor zamanlarda Ermenistan Cumhuriyeti liderliğini sürdürmeye hazırım" açıklamasında bulundu.

Paşinyan "Tüm bu soruların cevabını almanın tek yolu var: Olağanüstü parlamento seçimleri yapmak" diyerek erken seçim çağrısında bulundu.