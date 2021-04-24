Paşinyan'dan Biden'a 'soykırım' mektubu: Umut verici bir gelişme

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Ermeni Soykırımı" ifadelerini kullanması üzerine Facebook hesabından bir açıklamada bulundu. Paşinyan sosyal medya üzerinden Biden'a yolladığını söylediği bir mektubu paylaştı.

Paşinyan şunları söyledi:

"Ermenistan halkı, dünyanın dört bir yanındaki Ermeniler, 1915-23 olayları hakkındaki yorumlarınızı büyük bir coşkuyla karşıladılar. Osmanlı İmparatorluğu tarafından işlenen Ermeni Soykırımı'nın resmi olarak tanınması ve kınanması üzerine mesajınız üzerine ilkeli tutumunuzu çok takdir ediyorum. Bu hakikate, tarihi adalete, Ermeni Soykırımı kurbanlarının mirasçılarına paha biçilmez bir desteğe giden güçlü bir adımdır."

Ermenistan Başbakanı, 2019 yılında "Ermeni Soykırımı"nın tanınmasına ilişkin kararların ABD Kongresi'nin her iki meclisinden de geçirildiğini, böylece ABD'de "Ermeni Soykırımı"nı tanıma sürecinin amacına ulaştığını kaydetti.