Paşinyan: Karabağ meselesi hala çözülmüş değil

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ulusa sesleniş konuşmasında Dağlık Karabağ'daki ateşkes anlaşmasının meseleye nihai bir çözüm bulunduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Paşinyan, “Bu belge ile konuya esaslı bir çözüm getirilmiyor, sadece çatışmaların durdurulması öngörülüyor. Karabağ sorunu önceden de olduğu gibi çözülmüş değil ve hala yapılacak işler var” diye konuştu.

Üçlü bildirinin Ermenistan’ın yararına olmadığını kabul eden Paşinyan, “Karabağ ile ilgili anlaşmanın kamuoyunda memnuniyetsizliğe yol açtığını biliyorum. Peki Ermenistan’ın yararına olmayan bu belge neden imzalandı? Bu anlaşma, Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı'nın savaşın acilen durdurulması gerektiğini, Artsah (Karabağ) Başkanının ise birkaç saat içinde Stepanakert’i (Hankendi) kaybedebileceğimizi bildirmesinden sonra imzalandı” ifadelerini kullandı.

Stepanakert’in kaybedilmesinin Askeran ve Martakert kentlerinin de düşmesine yol açmış olacağını ifade eden Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kentlerin kaybedilmesinden sonra tüm savunma hatları düşman tarafından kuşatılacaktı, bu da 20 binden fazla askerin ölüm veya esaret tehdidi altında kuşatılmış olacağı anlamına gelecekti.”

Öte yandan Paşinyan, yurttaşlara "iktidar etrafında birleşme ve muhalefetin düzenlediği eylemlere katılmama" çağrısında bulundu.