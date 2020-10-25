Paşinyan: Ateşkes konusunda bir kez daha başarısız olduk

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da ateşkesin sağlanması konusunda bir kez daha başarısız olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla dün gece bir telefon görüşmesi yaptıklarını anlatan Paşinyan, "Ateşkes rejimini sağlamakta bir kez daha başarısız olduğumuz anlaşılıyor. AGİT Minsk Grubu'nun tepkisinin ne olacağını bilmiyorum ancak Ermeni tarafı ateşkese uymak için her şeyi yaptı ve Dağlık Karabağ öz savunma ordusu itidalli davrandı. Ancak günün ikinci yarısında ateşkesi korumanın başarılamadığını söyleyebiliriz" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre Paşinyan, Pompeo'ya bunun ABD için birinci, Ermenistan içinse üçüncü ateşkes olduğunu, büyük ihtimalle bunun da başarısız olacağını ve Azerbaycan'ın Ermeni tarafını suçlayacağını söylediğini kaydetti.

Paşinyan, "Asıl soru, ateşkesin korunmaması halinde, kimin suçlu bulunacağı ve ihlalde bulunan tarafın hangi sonuçlarla karşı karşıya kalacağıdır" ifadelerini kullandı.