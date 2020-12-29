Pasaport ve ehliyet harçları açıklandı

Yeni yılda, bazı vergi ve harç tutarlarında, yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek. 1 Ocak'ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 227,20 lira, 1 yıl süreli olanlar için 332,10 lira oldu.

2 yıl süreli olanlar için 542,20 lira, 3 yıl süreliler için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira oldu.

2020'de ise 6 aya kadar olan pasaportlar 208,30, 1 yıl süreli olanlar 304,50, 2 yıl süreli olanlar 497,00, 3 yıl süreliler 705,90, 3 yıldan fazla süreli olanlar ise 994,80 TL'ydi.

2021'de A sınıfı sürücü belgesi harcı 272 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 820,10 lira olarak uygulanacak.